Ricchi... da morire - Delitti in famiglia, una clip esclusiva

Sky TG24 presenta in esclusiva una clip di Ricchi... da morire - Delitti in famiglia, il nuovo thriller dark comedy diretto da John Patton Ford con Glen Powell, Margaret Qualley ed Ed Harris. Tra eredità miliardarie, misteriosi incidenti e lotte di potere, il film racconta la guerra di un uomo contro la propria famiglia per conquistare una fortuna immensa. Al cinema dal 17 giugno

La clip esclusiva di Ricchi... da morire - Delitti in famiglia

Nella scena che vi mostriamo in anteprima emerge il tono ironico e spietato che caratterizza l'intero film. Tra dialoghi taglienti e tensione crescente, la clip offre un assaggio dell'universo costruito da John Patton Ford, dove ambizione, avidità e rapporti familiari si intrecciano in un gioco sempre più pericoloso.

Una guerra per l'eredità

Al centro della vicenda c'è Becket Redfellow, interpretato da Glen Powell. Cresciuto lontano dalla propria famiglia, una delle più ricche e potenti del Paese, l'uomo decide di reclamare ciò che considera un diritto negato. Per riuscirci mette in moto un piano tanto ambizioso quanto spietato: eliminare tutti coloro che si frappongono tra lui e l'eredità miliardaria dei Redfellow.

Quella che inizia come una fredda strategia personale si trasforma però in una spirale imprevedibile di incidenti, sospetti e doppi giochi che rende sempre più sottile il confine tra vittime e carnefici.

Glen Powell, Margaret Qualley ed Ed Harris guidano il cast

A guidare il cast è Glen Powell, tra gli attori più richiesti della nuova Hollywood dopo i successi degli ultimi anni. Al suo fianco Margaret Qualley interpreta Julia Steinway, figura destinata a cambiare il percorso del protagonista e a mettere in discussione le sue certezze.

Completano il cast Ed Harris nel ruolo del patriarca Whitelaw Redfellow e Jessica Henwick, insieme a una galleria di personaggi eccentrici e memorabili che incarnano le diverse sfumature del privilegio, del potere e dell'avidità.

Tra thriller e satira sociale

Ricchi... da morire - Delitti in famiglia si presenta come un thriller nero dal ritmo serrato, costruito attorno a una serie di eventi sempre più elaborati e imprevedibili. Il film alterna suspense, humor nero e critica sociale, giocando continuamente con le aspettative dello spettatore.

Tra vendette, segreti e lotte dinastiche, John Patton Ford confeziona una storia che guarda ai grandi racconti criminali contemporanei senza rinunciare all'intrattenimento puro, trasformando una battaglia per l'eredità in un viaggio grottesco e adrenalinico attraverso le ossessioni della ricchezza e del potere.

Ricchi... da morire - Delitti in famiglia arriverà nei cinema italiani dal 17 giugno.