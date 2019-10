The Deuce 3, le anticipazioni degli episodi 5 e 6

Continua su Sky Atlantic la corsa della terza e ultima stagione di The Deuce , la controversa serie tv creata da David Simon e George Pelecanos per HBO. Ritroveremo i gemelli Martino, Eileen, Lori e molti dei personaggi che popolano la zona di Times Square e dintorni. Non perdere il quinto e il sesto episodio, in onda in prima tv per l'Italia su Sky Atlantic martedì 22 ottobre alle 21.15. -

The Deuce, stagione 3, episodio 5

Distrutto dalla morte di Frankie, Vince, alla ricerca di risposte e di vendetta, fa alcune insinuazioni che a Mr. Pipilo proprio non piacciono. Vince, infatti, è convinto che Rudy sia in qualche modo coinvolto. Todd ormai è prossimo alla morte, e Paul è costretto a contattare i suoi genitori per poterlo portare a casa dall'ospedale. Black Frankie è in carcere: riuscirà Bobby a farlo uscire? Eileen finalmente rivede suo figlio Adam, ma l'incontro non va come sperato. Lori è l'ospite d'onore in un club di strip-tease in Indiana, ma il contatto così diretto con i fan la lascia piuttosto turbata. Darlene, il cui vero nome è Donna, chiede a Abby di testimoniare in suo favore e di aiutarla a ripulire la sua fedina penale. Harvey si rifiuta di finanziare il nuovo film di Candy. Segue un'accesa discussione in cui i due si mandano reciprocamente a quel paese, ma la verità è che Eileen, dopo l'incontro con il collettivo femminista antipornografia, è costretta a fermarsi e a riflettere sul proprio operato. Come stare veramente dalla parte delle donne continuando a lavorare in quel mondo?

The Deuce, stagione 3, episodio 6

Dopo aver assistito a una scena piuttosto triste e frustrante in un diner, Eileen decide di riscrivere il suo film. Per lei è un momento cruciale, sia a livello professionale, sia a livello privato: sua madre, infatti, è morta. Vince parla con Rudy, che decide di andare a fondo della questione e di scoprire la verità sulla morte di Frankie: glielo deve. Melissa torna a New York, proprio come previsto da Big Mike e dai gemelli Martino nel prologo del quarto episodio. Il business di Bobby è in calo: bisogna trovare il modo di rilanciarlo, specialmente dopo l'incidente che ha fatto finire Black Frankie in carcere. Abby e Vincent, finalmente, parlano della loro situazione...e del loro futuro. Dopo un provino piuttosto intenso, Harvey decide di finanziare per metà il film di Candy. Con un mercato del porno sempre più virato verso la visione domestica, la società di Greg è in crisi. Lori, che è veramente al limite, decide che ne ha veramente avuto abbastanza: al diavolo quella città, al diavolo quella carriera, al diavolo tutto e tutti! Alston e Goldman sono vicinissimi al loro obiettivo: Times Square sta per cambiare faccia. Paul, rimasto solo, teme di avere l'AIDS, ma, come gli ha suggerito un amico, non starà zitto: se ne andrà facendo molto, molto rumore.