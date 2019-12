Leggi la recensione dell'undicesimo e ultimo episodio della quinta e ultima stagione di The Affair . - Julia Goldani Telles, le foto più belle dell'attrice di The Affair

The Affair, stagione 5, episodio 11, finale di stagione e di serie

Ultimo e corposo episodio per The Affair, che ci lascia con un finale di un'ora e mezza che, incredibilmente, chiude un po' tutte le storyline rimaste aperte. Andiamo dunque a vedere cos'è successo nel season finale della serie di casa Showtime che per 5 stagioni (per un totale di 53 episodi) ci ha affascinato, ci ha fatto commuovere, e perché no, ci ha anche fatto infuriare.

Si comincia con Noah, intento a organizzare il flash mob specificamente richiesto da Whitney per il suo matrimonio, e si finisce con Noah, che, ormai vecchio e claudicante, si concede un ultimo balletto, in memoria di un passato ormai lontano. Ma torniamo al giorno del matrimonio di Whitney. A casa Butler fervono gli ultimi preparativi, tra cui il sopracitato flash mob. Portato a termine quest'ultimo compito, una vera e propria mission impossible, Solloway se ne va mestamente ma senza sollevare polveroni. Dunque sua figlia non ha cambiato idea. Per lui niente cerimonia e niente festa, solo un buon libro e svariate bottigliette di alcolici.

Whitney, che è giusto un filo in ansia, viene aiutata dalla madre a sistemare gli ultimi dettagli del suo look, e ne approfitta per sparare un paio di provocazioni. Helen, però, non raccoglie. O meglio, raccoglie ma non reagisce, perché ha capito la situazione. Semplicemente rassicura la figlia: andrà tutto bene. E infatti va proprio così. La cerimonia è perfetta, il flash mob è perfetto, e tutti sono contenti.

Helen prova a inviare il video a Noah, ma non riesce, così pensa bene di andare fisicamente da lui per farglielo vedere. Da soli in una triste stanzetta di un motel, gli ex coniugi Solloway (che, a quanto pare, ormai ci hanno preso gusto) tornano ancora ad analizzare il loro passato e il loro presente, nello specifico questo legame che proprio non vuole saperne di essere reciso. E' una scena molto semplice e incredibilmente intima, una scena che permette, di nuovo, a Tierney e West di brillare. I due flirtano, ballano un lento insieme (dopotutto è pur sempre il giorno del matrimonio della loro primogenita), e poi ecco scattare, inevitabile, un bacio.

L'ultima parte dell'episodio ambientata nel presente/passato ci viene mostrata dal punto di vista di Whitney. E' stato tutto bellissimo, è andato tutto benissimo...ma manca qualcosa. O meglio: qualcuno. Suo padre. Quale giorno migliore per riappacificarsi con suo padre, per perdonarlo, e per guardare con speranza al futuro? La scena in cui la giovane Solloway arriva al motel con i fratelli e il neo marito e scopre che i suoi genitori hanno DECISAMENTE fatto pace è il momento più leggero dell'episodio, e c'è da dire che dopo tutto questo dramma ci voleva!

Passiamo poi alla parte ambientata nel futuro, cioè nel 2053. Ritroviamo finalmente Joanie, in viaggio verso chissà dove sulla macchina di EJ. Ma non era "prigioniera" di Ben? Più avanti, dal racconto che farà a EJ, scopriremo che in realtà la priorità dell'uomo era renderla una testimone non credibile, per non avere problemi in futuro. Missione compiuta. Facendo leva sui suoi traumi, Ben l'ha ingannata e ha vinto. Non pagherà mai per il suo crimine, e Alison non avrà mai giustizia. L'auto ha qualche problema, così Joanie fa tappa al Lobster Roll. Il proprietario, nonché l'unica persona presente è nientemeno che un ormai anziano Noah. Solo che lei non sa chi ha di fronte.

Una tazza di caffé, delle uova, due chiacchiere, e Noah fa due più due, ma non dice niente alla sua unica cliente. Ancora scossa, Joanie se ne va senza tanti complimenti. Arrivata alla casa paterna per raccogliere alcune cose e per prendere il fucile con cui ucciderà Ben, viene raggiunta da EJ, che prova a farla desistere e alla fine sembra riuscirci. In macchina, EJ ha una confessione da fare: i loro genitori in qualche modo erano connessi. Scopriamo così che EJ è il figlio di Sierra e Vik, che Helen e Sierra sono rimaste legate nonostante quanto accaduto, e così lui è cresciuto in qualche modo connesso ai Solloway, ai Lockhart e a Montauk.

La chiacchierata con EJ fa scattare qualcosa nella testa di Joanie, che prima torna al Lobster Roll da Noah, e che poi, alla fine, decide di non scappare ma di di tornare a casa per cercare di sistemare le cose con suo marito e con le figlie. Sì, le persone possono cambiare, il loro futuro non è scritto né nella roccia, né nel destino, né nei loro geni. Alison l'ha fatto per lei, e lei può farlo per la sua famiglia. Ci sarà tanto lavoro da fare, ma niente è perduto.

Rimasto nuovamente solo a Montauk, Solloway va a trovare Helen, il grande amore della sua vita (ndr, il cognome sulla lapide di Helen è Solloway, dunque è lecito presumere che i due si siano rispostati), al cimitero. Come ogni giorno. Le legge alcune pagine del romanzo scritto da Stacey, un romanzo ambientato in quel luogo e che ha a che fare con loro. Un romanzo che è un po' la loro storia. Un po' come il racconto sugli astronauti di qualche episodio fa. Un ultimo ballo in memoria di tempi ormai lontani, e poi si va ai titoli di coda. The End.

Alcune note finali. Niente Sasha in questo episodio (parete floreale a parte!), e niente Ben anziano, ma solo il racconto di Joanie a EJ. Un po' di economia in fondo non guasta. Riguardo l'ossessione di EJ per il cinema: è figlio e nipote di due attrici, e, presumibilmente, è cresciuto accanto a un regista, ora le cose sono decisamente più chiare! Di tutto il discorso sul cambiamento climatico non se n'è fatto molto alla fine, però, considerando questo finale, le parole di Joanie - "Sono un ingegnere costiero, sto cercando di evitare che il mondo anneghi!" - possono essere lette in un altro modo: non sarà riuscita a evitare l'annegamento del mondo inteso come Pianeta Terra, ma almeno è riuscita a evitare l'annegamento del suo mondo, cioè di sé stessa e della sua famiglia.

