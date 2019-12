Ultimo appuntamento su Sky Atlantic con la quinta e ultima stagione di The Affair , l'avvicente serie targata Showtime. E' dunque tempo di tornare per l'ultima volta dentro le vite di Helen e Noah, che dovranno affrontare i fantasmi del passato per poter guardare finalmente al futuro. Ci riusciranno? Non perdere l'undicesimo episodio, il gran finale, in onda martedì 10 dicembre alle 21.15. - Julia Goldani Telles, le foto più belle dell'attrice di The Affair