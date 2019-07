Ultimo appuntamento su Sky Atlantic con la seconda stagione di Riviera . Non perdere il nono e il decimo episodio, in onda mercoledì 31 luglio alle 21.15. Intanto, ecco alcune anticipazioni.

Riviera, stagione 2, episodio 9

Preoccupata per la salute mentale di Irina, Georgina chiede e Jeff di tenerla d'occhio. Intanto, Nico si fa avanti e chiede ad Adriana di sposarlo, ovviamente col consenso di tutta la famiglia Eltham.

Georgina e Negrescu scoprono che Nico ha drogato Enzo. L'uomo accetta di testimoniare, ma sparisce improvvisamente proprio prima di comparire davanti alla polizia... Georgina pensa che dietro questa sparizione ci sia Raafi, ma lui nega. Non sa che Daphne sta ascoltando di nascosto questa conversazione...

Nico viene portato via da alcuni uomini mentre è in macchina. Viene portato al cospetto di Negrescu , ma riesce a cavarsela dando la cola a Enzo. Nel frattempo viene ritrovato un cadavere presso la scuderia. Christos e Adriana temono sia quella di Adam. Georgina e Irina continuano a nascondere loro la verità, e la cosa irrita parecchio Jeff, che decide di andarsene. Ma a chi appartiene il cadavere? A Enzo... chi può averlo ucciso? Forse Negrescu?

Adriana intanto trova l'orologio di Adam a casa della madre. Decide di seguirla fino alla cattedrale di Nizza, e lì hanno un'accesa discussione che culmina con un terribile incidente...

Riviera, stagione 2, episodio 10

Mentre Irina è in sala operatoria, Georgina resta in attesa in ospedale. Christos intanto viene a sapere dalla polizia che Irina è stata spinta. Adriana, distrutta dal dolore e dal senso di colpa, si rifugia da Nico, che si prende cura di lei. Daphne, però, ha intenzione di mettere in chiaro alcune cose col fratello, così lo prende da parte per chiedergli di Raafi. Qualcosa comunque non le torna: e se Nico fosse un assassino?

Irini mostra lievi segni di miglioramento, così Georgina e Adriana accorrono al suo capezzale. La situazione, però, è più critica di quanto non sembri, e a quel punto la giovane Clios confessa la verità alla matrigna. Georgina lascia un messaggio vocale a Jeff, dicendogli di sentirsi responsabile per i danni che le sue azioni hanno provocato. Non si accorge che Christos sta origliando. A quel punto il confronto tra i due è inevitabile.

Con Adriana dagli Eltham, Christos caccia via Georgina e prende ufficialmente possesso di villa Carmella. Goergina, disperata, si reca presso la sua galleria, e compie un gesto estremo.