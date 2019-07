Nuovo appuntamento su Sky Atlantic con la seconda stagione di Riviera . Non perdere il terzo e il quarto episodio, in onda mercoledì 10 luglio alle 21.15. Intanto, ecco alcune anticipazioni.

Riviera, stagione 2, episodio 3

Georgina va in America insieme a Irina e Adriana per partecipare al funerale di suo padre. Lì ritrova suo zio Jeff, che per lei è stato molto più di uno zio: è stato la persona che l'ha cresciuta. Georgina gli parla dell'incubo che ha avuto: il corpo di sua madre in fondo a un burrone. Ma sua madre non era morta a causa di un incidente automobilistico? Questo, quantomeno, è ciò che le è sempre stato detto... A questo punto, Jeff decide di dire a Georgina la verità...ma si tratterà di una verità molto difficile da accettare.

A New York, Irina ha un appuntamento con un'agenzia investigativa privata. Cosa sta cercando l'ex matriarca di casa Clios? Semplice: Adam. In Costa Azzurra, Christos si trova costretto a dire la verità a Raafi riguardo la sua dipendenza da sostanze stupefacenti. In ballo c'è un accordo molto importante, un accordo che deve assolutamente avere successo. Un'inaspettata vittoria, però, cambierà gli equilibri in gioco.

Rivera 2: le foto della seconda stagione della serie TV

Riviera, stagione 2, episodio 4

A Parigi, Georgina rafforza la sua posizione grazie alla firma di un importante accordo col Louvre, accordo che renderà ancora più preziosa la sua collezione. Intanto, la sua relazione con Noah si fa sempre più intensa. Tornata in Costa Azzurra, si ritrova a rispondere alle domande dell'investigatore privato ingaggiato da Irina, Martin Sinclair. Georgina risponde evasivamente alle domande dell'uomo, cosa che non sfugge né al detective né all'ex Signora Clios. C'è però un motivo ben preciso per cui Georgina è al centro delle indagini: a quanto pare, a un certo punto Adam avrebbe fatto delle modfiche al suo testamento. Modifiche di cui andrebbe a beneficiare la vedova di suo padre...

Mentre Adriana va a visitare di segreto Negrescu in prigione, Irina viene a sapere che è stato trovato un cadavere in mare. A darle la triste conferma è Sinclair, che ormai non ha dubbi: il giovane Clios è stato assassinato. E tutti gli indizi porterebbero proprio a Georgina.

Intanto, Georgina si gode il successo della cerimonia di presentazione della sua esposizione. L'arrivo di Irina, perà, cambia completamente le carte in tavola. Tutte le bugie, e tutti i cadaveri, prima o poi vengono a galla, ma a volte la vita è pronta a regalarci delle gradite e inaspettate sorprese...