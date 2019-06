Torna su Sky Atlantic Riviera , la serie con Julia Stiles e Lena Olin. Nuovi personaggi, nuovi intrighi, nuovi tradimenti e nuove bugie, per 10 episodi che ci terranno incollati allo schermo. In attesa di mercoledì 3 luglio, ore 21.15 , andiamo a scoprire qualcosa di più su Riviera 2.

Riviera, stagione 2: la trama

Dietro ogni grande uomo c'è una grande donna, ma anche "Dietro ogni grande fortuna c'è un grande crimine", e lo sanno bene i personaggi di Riviera, che torna mercoledì 3 luglio alle 21.15 su Sky Atlantic.

Si riparte dai postumi di quanto successo nel finale esplosivo della stagione 1, dunque dalla morte di Adam. E dalla scoperta della verità su Constantine, quantomeno di una verità. A macchiarsi del sangue non propriamente innocente del giovane Clios è, come ben ricorderanno i fan della serie, Georgina, che proprio nell'episodio conclusivo mette insieme i vari pezzi di un puzzle a dir poco complicato, ma che, allo stesso tempo, si ritrova a vivere con un peso, l'ennesimo, sulla coscienza.

Mentre il personaggio di Julia Stiles deve imparare a convivere con le conseguenze delle sue azioni, ecco che dal suo passato cominciano a riaffiorare alcuni segreti che la obbligheranno a ripensare a tanti anni fa, precisamente alla sua infanzia turbolenta. Dopo una visita pressoché inevitabile alla casa in cui ha vissuto da bambina, Georgina tornerà in Costa Azzurra rafforzata e ancora più sicura di sé, pronta a mostrare a tutti chi ha veramente in mano il potere nella complicata famiglia Clios. Ad aiutarla ci sarà suo zio, che sarà anche il suo confidente, il carismatico Jeff (Will Arnett).

In poco tempo il personaggio di Julia Stiles si avvicinerà agli Eltham (Juliet Stevenson nei panni di Lady Cassandra Eltham, Poppy Delevingne nei panni di sua figlia, l'elegantissima Daphne, Jack Fox in quelli del figlio Nico, e Alex Lanipekun in quelli di Raafi, il marito di Daphne), una ricca dinastia inglese stabilitasi in Costa Azzurra che ha portato con sé un mare di soldi e una ventata di glamour. Georgina intreccerà delle relazioni con tutti i membri della famiglia: alcune di queste saranno genuine, altre un po' meno... Intanto, i suoi segreti pian piano verranno a galla e la renderanno vulnerabile.

Nel frattempo, il resto della famiglia Clios deve ancora riprendersi dalla morte di Constantine. Christos (Dimitri Leonidas) rischierà di perdere tutto ciò che ha a livello professionale, Adriana (Roxanne Duran) vivrà un'intricata e pericolosa relazione segreta, e Irina (Lena Olin) sarà alla disperata ricerca di Adam. Ovviamente non sa che è morto per mano di Georgina.

La Riviera non è mai stata così tempestosa: combattuta tra il passato e il presente, riuscirà Georgina a navigare verso acque più tranquille e sicure, oppure perderà definitivamente il suo posto al sole e dovrà dire addio al mondo in cui è riuscita a insinuarsi dopo tanta fatica?