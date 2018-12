Le Bureau - Sotto copertura 4: Di chi puoi fidarti?

Ultimo appuntamento con la quarta stagione di Le Bureau - Sotto Copertura , in onda su Sky Atlantic in prima tv per l'Italia. Malotru e Marina sono in pericolo: riusciranno a cavarsela anche stavolta e a tornare a casa tutti interi? Gli sforzi di Jonas sono premiati: il suo intervento è decisivo e blocca un violentissimo attacco terroristico su suolo francese. Non perdere il nono e il decimo episodio, in onda venerdì 28 dicembre alle 21.15

Le Bureau - Sotto copertura, stagione 4, episodio 9 La situazione è critica. Sisteron avvisa Marina che la sua copertura è saltata, ma, allo stesso tempo, le dice che il suo arresto potrebbe in realtà essere un passo avanti per un'altra missione. Cosa sceglierà di fare l'agente Loiseau? Chiederà di rientrare in Francia, o si farà coraggio e andrà avanti, ben consapevole dei rischi e dei pericoli, per il bene del suo paese e della pace mondiale? Intanto, Malotru si prepara per il rientro in patria. Dopo aver salutato Samara, però, viene preso in custodia e viene rinchiuso in una cella in totale isolamento. In Siria, Jonas ha perso le tracce del suo obiettivo, e deve affidarsi all'intelligenza artificiale per sperare di ritrovarlo prima che lo faccia qualcuno altro.

Le Bureau - Sotto copertura, stagione 4, episodio 10 - Finale di stagione

In Ucraina, Malotru viene portato nel luogo in cui avverrà lo scambio. Lì prenderà in consegna Marina. Sulla via del ritorno, però, qualcosa non va come previsto. Il convoglio è infatti costretto a modificare la rotta concordata con la DGSE e Guillame, insospettito, cerca di avvisare Sisteron. A Parigi, Marie-Jeanne capisce immediatamente la gravità della situazione e non ci pensa due volte ad affrontare JJA e Ponte a carte scoperte. In Siria, gli sforzi di Jonas vanno a buon fine e l'agente è in grado di recuperare informazioni di fondamentale importanza: grazie al suo intervento viene infatti evitato un terribile attacco terroristico ai danni della Francia.