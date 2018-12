Kidding - Il fantastico mondo di Mr. Pickles: Sono qui per ascoltarvi

Ultimo appuntamento con Kidding - Il fantastico mondo di Mr. Pickles , la nuova serie targata Showtime diretta da Michel Gondry e con Jim Carrey. La rabbia di Jeff rischia di distruggere non solo lui, ma anche ogni persona e ogni cosa attorno a lui: riuscirà Mr. Pickles a trovare la forza per gestire questa crisi, o ne sarà sopraffatto? Si chiude con una virata decisamente dark la prima, stupenda stagione di Kidding , e già non vediamo l'ora di rivedere Jeff e gli altri bizzarri (e umanissimi) personaggi di questo piccolo ma grande gioiello di casa Showtime, sicuramente una delle rivelazioni di questa stagione televisiva. Non perdere il nono e il decimo episodio, in onda mercoledì 5 dicembre alle 21.15

Kidding, stagione 1, episodio 9

LT. Pickles (Tenente Pickles) è il nono episodio della prima stagione di Kidding - Il fantastico mondo di Mr. Pickles. Come il vapore ha bisogno di uno sfogo in una pentola a pressione, così Jeff, ormai una vera e propria pentola a pressione umana, deve trovare il modo di dare sfogo alla sua rabbia prima che questa distrugga non solo lui, ma anche ogni persona e ogni cosa attorno a lui. Una cosa però è chiara: questa sua crisi è un momento di profondo cambiamento, e il cambiamento, al di là dell'essere giusto o sbagliato, è una piccola rivoluzione. Tutte le rivoluzioni, però, vanno guidate, altrimenti rischiano di fallire clamorosamente: lo sa bene Seb, preoccupato per il futuro di Mr. Pickles, che non è solo un brand, ma è anche tutto ciò attorno a cui ruota la sua vita. Finalmente Mr. Pickles On Ice è pronto al debutto: ovviamente la serata andrà in modo molto, molto, molto diverso dal previsto! Per fare colpo su Cassidy, Will si mette seriamente nei guai a scuola, e rischierà la sospensione. Diventerà però il mito degli altri studenti. Scott chiede spiegazioni a Deidre riguardo il suo bizzarro affaire con Mr. Pickles-San: è evidente che i due hanno parecchie cose su cui discutere.



Kidding, stagione 1, episodio 10 - Finale di stagione



Some Day (Un giorno) è il decimo e ultimo episodio della prima stagione di Kidding - Il fantastico mondo di Mr. Pickles. Il Natale è alle porte, e Jeff, durante la cerimonia di accensione delle luci dell'albero di Washington D.C. - cerimonia trasmessa in diretta nazionale -, tiene un discorso tanto onesto e sincero quanto sconvolgente. Da lì, però, non si torna indietro: è veramente la fine di Mr. Pickles? O invece è vero che una crisi può anche essere un momento di intensa lucidità, nonché l'occasione per ripartire da zero? Si chiude con un episodio pressoché perfetto la prima, stupenda stagione di Kidding, e già non vediamo l'ora di rivedere Jeff e gli altri bizzarri (e umanissimi) personaggi di questo piccolo ma grande gioiello di casa Showtime, sicuramente una delle rivelazioni di questa stagione televisiva.