Game of Thrones: HBO aprirà gli studio tour in Irlanda del Nord

© HBO

Una notizia che era nell'aria da un po': arrivano gli studio tour per vivere un'esperienza unica nel mondo de Il Trono di Spade. L'ottava e ultima stagione della serie farà il suo debutto lunedì 15 aprile 2019, alle 3 di notte, su Sky Atlantic.

L’ansia è alle stelle, i giorni rimamenti alla grande data sono ormai soltanto una manciata, l’ultima stagione de Il Trono di Spade farà il suo debutto lunedì 15 aprile 2019, alle 3 di notte, su Sky Atlantic. Il Trono di Spade: cosa accadrà nel finale? Sei episodi ci regaleranno il finale della serie dei record che ha riscritto la storia del piccolo schermo appassionando milioni di persone in tutto il mondo e trasformando gli attori dei personaggi principali in star di portata globale. Cosa dovremo aspettarci? Quale sarà il destino dei nostri protagonisti preferiti? Pochi giorni fa il Radio City Music Hall di New York ha ospitato la première che ha visto presenziare tutti gli attori principali che hanno attirato l’attenzione dei media di tutto il mondo. Nel frattempo Emilia Clarke ha dichiarato di aver svelato il finale a sua madre augurandosi che la donna non si addormenti rivelando tutto, mentre Maisie Williams è stata protagonista di un divertente siparietto all’interno del talk di Jimmy Fallon in cui ha finto di svelare il destino del suo personaggio. Linen Mill Studios: un’esperienza unica Mentre cresce sempre di più l’attesa dei fan, HBO ha deciso di regalare una nuova esperienza agli spettatori che nonostante la fine della serie potranno comunque continuare a sognare con le avventure di Jon Snow e compagni, come? Visitando gli studio tour che permetteranno di rivivere i momenti più iconici della serie.

© HBO

© HBO

In quasi dieci anni di shooting, la produzione de Il Trono di Spade ha scelto location in giro per il mondo per dare vita ai straordinari paesaggi che abbiamo potuto ammirare nelle sette stagioni andate in onda.Ora arriva la conferma di una notizia che era nell’aria da un po' di tempo:

I Linen Mill Studios, situati a Banbridge, rappresenteranno l’unica location al mondo a offrire al pubblico la possibilità di visitare il set e ammirare da vicino armi, oggetti e outfit utilizzati nella serie. In aggiunta ci saranno anche ricostruzioni che permetteranno un’esperienza immersiva, unica e sicuramente indimenticabile.

L’entusiasmo del pubblico è stato subito tantissimo, infatti in molti ora non vedono l’ora di poter diventare i protagonisti della serie cha tanto hanno amato.