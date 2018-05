Il Trono di Spade: la Montagna è ufficialmente l'uomo più forte del mondo

Hafþór Júlíus Björnsson, meglio conosciuto come Thor Bjornsson, è l'interprete di Ser Gregor Clegane ne Il Trono di Spade, l'uomo più forte di tutti i Sette Regni. Ora, però, la lista si è allungata, perché il simpatico Thor è stato ufficialmente proclamato uomo più forte del mondo alla World's Strongest Man Competition 2018: continua a leggere e scopri di più

Non solo l'uomo più forte dei Sette Regni: Hafþór Júlíus Björnsson, meglio conosciuto come Thor Bjornsson, l'interprete di Ser Gregor Clegane ne Il Trono di Spade, ha vinto l'edizione 2018 della competizione World's Strongest Man, dunque ora è anche l'uomo più forte del mondo (il nostro)!! Certo, non possiamo propriamente dire di esserne stupiti - tra il lancio di una lavatrice e il traino di un tir il dubbio che non fosse deboluccio ci era venuto -, ma fa comunque piacere vederlo felice e contento sul gradino più alto del podio...anche perché nella serie ormai la sua faccia non si vede praticamente più!

E pensare che quand'era più giovane - e diciamo più non a caso, visto che ha solo 29 anni!! - era così:L'ottava e ultima stagione de Il Trono di Spade andrà in onda in esclusiva su Sky Atlantic nel 2019, anche se non si sa ancora precisamente quando.