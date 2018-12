I'm Dying Up Here - Chi è di scena? 2: Dormiamoci sopra!

Nuovo appuntamento con la seconda stagione di I'm Dying Up Here - Chi è di scena? , lo show targato Showtime e prodotto da Jim Carrey che ci porta nella Los Angeles degli anni Settanta ai tempi dell'esplosione della stand-up comedy. I dubbi di Cassie sulla sua relazione con Eddie si fanno sempre più insistenti. I comici preparano un'intervention per Fitzy, ma la situazione degenera presto in un party selvaggio. I guai finanziari di Roy sono un incubo molto reale. Non perdere il quarto episodio, in onda mercoledì 28 novembre alle 22.15, subito dopo Kidding - Il fantastico mondo di Mr. Pickles

The Mattresses è il quarto episodio della seconda stagione di I'm Dying Up Here - Chi è di scena?. Goldie chiede a Roy di prendere parte a una telethon - una "maratona televisiva", format nato nel 1966 negli U.S.A. su iniziativa dell'attore Jerry Lewis per raccogliere fondi per la ricerca e altre tipologie di donazione -, ma Roy e Eddie hanno già un impegno. Sì, un impegno con i guai finanziari di Roy! Cassie comincia ad avere seri dubbi riguardo la sua relazione con Eddie. Ralph e Adam vanno a incassare ciò spetta loro di diritto da molto tempo. Nick e Dawn ricevono una sorpresa inaspettata quando alcuni ospiti arrivano all'improvviso a casa di Goldie. I comici preparano un'intervention per Fitzy, ma la situazione degenera presto in un party selvaggio.