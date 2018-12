Mosaic: Chi ha ucciso Olivia Lake? FOTO

Gran finale per Mosaic , l'avvincente mistery-murder creato e diretto da Steven Soderbergh. Mentre Joel è tormentato dal passato, Nate è convinto di aver scoperto l'identità del killer. C'è però qualcosa che non torna, e Petra, con l'aiuto di Alan Pape, scopre un ulteriore tassello del puzzle. Un tassello che cambia decisamente tutte le carte in tavola. Sapremo mai per quale motivo la vita di Olivia si è interrotta in modo così brusco e violento? Sapremo mai il nome del vero assassino? Ora che i tasselli del mosaico sono (quasi) tutti al loro posto, la verità è pronta a venire a galla. O forse no. L'appuntamento con gli ultimi due episodi, il quinto e il sesto, è per martedì 20 febbraio alle 21.15