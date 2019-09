City on a Hill, le anticipazioni degli episodi 3 e 4

Continua su Sky Atlantic la corsa di City on a Hill , la nuova produzione targata Showtime che ci porta nella capitale del Massachussets durante gli anni Novanta, all'epoca del cosiddetto Boston Miracle. Non perdere il terzo e il quarto episodio, in onda martedì 10 settembre alle 21.15: intanto, ecco alcune anticipazioni.

City on a Hill, episodio 3

Jimmy sembra essere sparito nel nulla, così Jackie è costretto a smuovere mari e monti per ritrovarlo. Intanto sua moglie Jenny, dopo aver conosciuto un giovane prete, decide di tornare a dedicarsi a sé stessa e a seguire una sua antica passione: diventerà insegnante. Decourcy deve trovare il modo di convincere alcuni individui collusi con la criminalità locale a rompere il famigerato "Codice del Silenzione" della città: ha bisogno di certe testimonianza per poter presentare il suo caso in tribunale, e non si fermerà davanti a niente e nessuno. A Minogue viene assegnato un caso importante. Frankie e sua moglie hanno un'accesa discussione per colpa di Jimmy.

City on a Hill, episodio 4

Jackie mette Jimmy sotto pressione nella speranza di farsi dire dove si trovano i corpi delle guardie giurate, ma Jimmy giura di non saperlo. Però sa chi ha premuto il grilletto... Decourcy espone il suo caso davanti al Grand Jury (ndr, organismo conosciuto in italiano come Gran Giurì), ma il testimone chiamato al banco gli dà più filo da torcere del previsto. Siobhan scopre qualcosa di molto inquietante su una persona che finora aveva giudicato moralmente integra, ma la cosa peggiore è che le conseguenze di questa scoperta potrebbero avere risvolti assai negativi sul lavoro fatto finora all'interno della comunità. Frankie sa bene che se qualcuno farà il suo nome per lui sarà finita: bisogna correre ai ripari, e bisogna farlo immediatamente.