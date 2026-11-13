Nord Sud Ovest Est, stasera il settimo episodio della serie sugli 883

Tra il successo al Festivalbar e i primi segnali di una separazione, il passato torna a farsi sentire con il ritorno di Silvia nella vita di Max. Venerdì 13 novembre, arriva il settimo e penultimo episodio di "Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883", la serie Sky Original ideata da Sydney Sibilia

Come mai, la tanto agognata “canzone della maturità”, nell’estate del 1993 infrange ogni record e vince il Festivalbar, a coronamento di un anno stellare per gli 883. Eppure, proprio quando tutto sembra andare per il meglio, Mauro comincia a chiedersi se il suo futuro sia ancora accanto a Max o dall'altra parte dell'oceano: è ancora “stessa storia, stesso posto, stesso bar” o è arrivato il momento di prendere un aereo per Los Angeles?

Il Festivalbar consacra il successo degli 883

Sogni, musica, legami autentici, nel momento in cui tutto sembra possibile ma niente è più semplice come prima: tutte le emozioni, le scoperte e le disillusioni dell’esplosivo 1993 di Max Pezzali e Mauro Repetto sono il cuore della seconda stagione della serie sugli 883 prodotta da Sky Studios e Groenlandia, società del Gruppo Banijay, prodotta da Matteo Rovere e Sydney Sibilia, che dopo Hanno Ucciso l’Uomo Ragno (tra le serie Sky Original più viste di sempre) torna per raccontare in otto nuovi episodi le vicende che portarono al secondo e ultimo album della band di Pavia, arrivato al culmine di un successo travolgente.

Nuovo il team di regia, composto da Sydney Sibilia, Alessio Lauria, Simone Godano, Alice Filippi. La nuova stagione è scritta da Francesco Agostini, Marco Pettenello e Sydney Sibilia.

Con Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli nei panni dei due underdog che, grazie alla musica, negli anni ‘90 diventarono gli improbabili eroi di una storia senza tempo, tornano nei nuovi episodi anche Ludovica Barbarito (Silvia), Davide Calgaro (Cisco), Edoardo Ferrario (Pierpaolo), Roberto Zibetti (Claudio Cecchetto) e Riccardo Armiento (Nemorino), affiancati dalle new-entry Gaia Zampighi (Michela Rossini), Rosa Barbolini (Caterina) e Alessio Praticò (Carlo Lucarelli).

sinossi del settimo episodio

Come mai è la hit dell’estate, dell’anno, forse del secolo, tutti la cantano e vince il Festivalbar. Tornata a Pavia, Silvia scopre che Max l’aveva scritta per lei. Ma questa Mauro come la balla? Ancora una volta i due ragazzi scelgono l’amicizia, ma il ricordo di Brandi e dei sogni lasciati in America, per Mauro, è sempre più vivo. Al punto da fargli chiedere, di fronte a una nuova canzone, se ciò che vuole davvero sia ancora stessa storia, stesso posto, stesso bar… o un aereo verso Los Angeles.

NORD SUD OVEST EST – LA LEGGENDARIA STORIA DEGLI 883 | Venerdì 13 novembre il settimo episodio in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.