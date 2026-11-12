Nel settimo episodio di Nord Sud Ovest Est - La leggendaria storia degli 883 (LO SPECIALE) , diretto da Alice Filippi, il successo di Max e Mauro è ormai arrivato al suo apice. Gli 883 conquistano il pubblico, le loro canzoni dominano le classifiche e il Festivalbar li consacra tra i protagonisti della musica italiana. Eppure, proprio quando tutto sembra andare per il meglio, Mauro comincia a interrogarsi sul proprio futuro e sul posto che occupa nel duo. A dare voce a questa inquietudine è il dialogo con Brandi, durante il quale lei gli chiede che cosa si provi ad aver realizzato il proprio sogno, a essere diventato una popstar. La risposta di Mauro è tutt'altro che scontata: la parte più bella, spiega, è la salita, la fatica per raggiungere la vetta.

Il dubbio di Mauro e la strada verso il gran finale

Il confronto con Brandi assume un significato particolare perché mette Mauro davanti a una domanda che riguarda non soltanto la sua carriera, ma anche la sua identità. Per anni ha condiviso con Max un sogno, contribuendo a trasformarlo in una realtà capace di conquistare milioni di persone. Ora, però, comincia a sentire che quel progetto non gli appartiene più del tutto e che forse è arrivato il momento di cercare altrove la propria realizzazione. La sua inquietudine si intreccia con la distanza crescente dall'amico e anticipa la svolta che segnerà la storia degli 883. La serie Sky Original ideata da Sydney Sibilia, con Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli, nei ruoli di Max Pezzali e Mauro Repetto, dedica così il penultimo episodio non solo alla consacrazione del duo, ma soprattutto alle crepe che si nascondono dietro il successo. Un passaggio malinconico che prepara il terreno all'ultimo capitolo della storia, disponibile ogni venerdì in esclusiva Sky e in streaming solo su NOW.