Nord Sud Ovest Est, l'incontro di Max con Claudio Cecchetto: anticipazioni episodio 7Serie TV
Nel settimo episodio di Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883, Max si ritrova davanti a un incontro inaspettato con il passato. La comparsa di Claudio Cecchetto porta con sé una notizia destinata a cambiare il percorso del duo e a rendere ancora più evidente quanto sia cresciuto il successo degli 883
A casa di Max, tra le attenzioni della madre che continua a considerarlo il ragazzino di sempre, arriva una visita speciale: Claudio Cecchetto. Il produttore non è lì per una semplice chiacchierata, ma per comunicargli una notizia importante. Dopo averlo tenuto un po' sulle spine, gli annuncia che gli 883 hanno vinto il Festivalbar 1993 con Come mai. Per Max è un momento di grande soddisfazione, la conferma che il percorso iniziato quasi per gioco insieme a Mauro si è trasformato in qualcosa di molto più grande.
Il riconoscimento e il peso del successo
L'incontro con Cecchetto segna uno dei passaggi centrali dell'episodio: il successo degli 883 non è più soltanto una sensazione, ma un risultato che viene riconosciuto anche dal mondo della musica. La serie utilizza questo momento per raccontare l'entusiasmo di Max e, allo stesso tempo, preparare il contrasto con Mauro, che comincia a vivere la popolarità in modo diverso. Dietro la soddisfazione per il traguardo raggiunto si intravede già una distanza destinata ad allargarsi. La serie Sky Original ideata da Sydney Sibilia, con Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli, nei ruoli di Max Pezzali e Mauro Repetto, dedica così il penultimo episodio non solo alla consacrazione del duo, ma soprattutto alle crepe che si nascondono dietro il successo. Un passaggio malinconico che prepara il terreno all'ultimo capitolo della storia, disponibile ogni venerdì in esclusiva Sky e in streaming solo su NOW.
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Ph. Paolo Ciriello
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Il conto alla roverscia è iniziato. Da domani, venerdì 9 ottobre, arriva su Sky e in streaming solo su NOW 'Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883' la serie firmata da Sydney Sibilia. Tra musica, nuovi amori, viaggi e America, Max Pezzali e Mauro Repetto si trovano alle prese con un successo sempre più travolgente e con una crescita personale che mette alla prova il loro legame. Scopriamo chi sono i protagonisti di questa seconda stagione