L'Istituto, trama e cast della seconda stagione della serie tv

La trama della seconda stagione di L'Istituto racconta ciò che accade ai protagonisti dopo essere riusciti a fuggire da Dennison. Luke Ellis e gli altri ragazzi non intendono semplicemente lasciarsi alle spalle ciò che hanno vissuto. Il loro obiettivo è distruggere l’Istituto e impedire che l’organizzazione possa continuare a rapire e sfruttare bambini con capacità paranormali.

Dall’altra parte, però, la struttura non è definitivamente sconfitta. Il Direttore cerca infatti nuove risorse per ricostruire l’organizzazione, mentre la signora Sigsby, ormai fuggitiva, prova a ritrovare il proprio posto all’interno del sistema. La seconda stagione mette così al centro il conflitto tra i ragazzi, intenzionati a portare alla luce ciò che accadeva nell’Istituto, e chi vuole invece riportare in funzione la struttura.