L'Istituto, trama e cast della seconda stagione della serie tv

Introduzione
Torna con una seconda stagione L’Istituto, la serie tv tratta dal romanzo The Institute di Stephen King. Dopo la fuga dalla struttura di Dennison, Luke Ellis e gli altri ragazzi sopravvissuti si trovano davanti a una nuova sfida: fermare definitivamente l’organizzazione che ha sfruttato bambini dotati di capacità fuori dal comune. Il secondo ciclo della serie introduce inoltre un nuovo personaggio destinato ad avere un ruolo centrale nella vicenda, Nolan Reeves, interpretato da Alfie Allen.
La seconda stagione ha debuttato negli Stati Uniti l’8 novembre 2026 su MGM+. Per quanto riguarda l’Italia, la scheda della serie è già presente su Prime Video e indica la stagione come "Presto disponibile", ma per adesso non risulta ancora confermata una data italiana ufficiale.
Scopriamo di seguito cosa sapere della seconda stagione della serie tv L'Istituto, dalla trama al cast. E potete guardare il trailer nel video in alto, in testa a questo articolo.
Quello che devi sapere
La trama della seconda stagione de L’Istituto
La trama della seconda stagione di L'Istituto racconta ciò che accade ai protagonisti dopo essere riusciti a fuggire da Dennison. Luke Ellis e gli altri ragazzi non intendono semplicemente lasciarsi alle spalle ciò che hanno vissuto. Il loro obiettivo è distruggere l’Istituto e impedire che l’organizzazione possa continuare a rapire e sfruttare bambini con capacità paranormali.
Dall’altra parte, però, la struttura non è definitivamente sconfitta. Il Direttore cerca infatti nuove risorse per ricostruire l’organizzazione, mentre la signora Sigsby, ormai fuggitiva, prova a ritrovare il proprio posto all’interno del sistema. La seconda stagione mette così al centro il conflitto tra i ragazzi, intenzionati a portare alla luce ciò che accadeva nell’Istituto, e chi vuole invece riportare in funzione la struttura.
Chi torna nel cast de L’Istituto 2
Joe Freeman torna sul set di L'Istituto 2 nel ruolo di Luke Ellis, mentre Ben Barnes interpreta nuovamente Tim Jamieson e Mary-Louise Parker torna nei panni della signora Sigsby. Nel cast figurano inoltre Simone Miller come Kalisha, Fionn Laird come Nicky, Arlen So come George, Robert Joy nel ruolo del dottor Hendricks e Hannah Galway in quello di Wendy.
La nuova stagione riparte quindi dai personaggi già conosciuti nel primo ciclo, ma in uno scenario profondamente cambiato dopo la fuga dei ragazzi dalla struttura. Luke e i suoi compagni sono ora impegnati in una lotta che va oltre la semplice sopravvivenza.
Alfie Allen è Nolan Reeves
Tra le principali novità della seconda stagione di L'Istituto c’è Alfie Allen, che interpreta Nolan Reeves, un miliardario del settore tecnologico che viene reclutato dal Direttore. Il personaggio diventa un finanziatore importante per il tentativo di ricostruire l’Istituto e porta nella storia una nuova dimensione legata al potere economico e tecnologico.
Allen, noto anche per Game of Thrones, è una delle principali new entry del secondo ciclo. Il materiale promozionale presenta Nolan Reeves come una figura importante per la prosecuzione dell’organizzazione, senza però rivelare tutti gli sviluppi legati al suo personaggio.
La serie va oltre il romanzo di Stephen King
La seconda stagione di L'Istituto si spinge oltre gli eventi raccontati nel romanzo The Institute, pubblicato da Stephen King nel 2019. La prima stagione aveva portato sullo schermo il nucleo principale della storia: la prigionia di Luke, i poteri dei ragazzi e il funzionamento dell’organizzazione.
Il nuovo ciclo televisivo sviluppa invece ulteriormente le conseguenze di quanto accaduto e introduce conflitti che non derivano da un secondo romanzo di King. Lo scrittore rimane coinvolto nel progetto come produttore esecutivo, mentre la prosecuzione della storia viene elaborata dal team della serie.
Chi dirige e scrive L’Istituto 2
Benjamin Cavell è sceneggiatore e produttore esecutivo della serie L'Istituto, mentre Jack Bender ricopre il ruolo di regista e produttore esecutivo. Stephen King figura tra i produttori esecutivi insieme a Gary Barber, Sam Sheridan, Ed Redlich e Michael Mahoney. La produzione coinvolge MGM+ Studios.
La produzione della seconda stagione è iniziata ufficialmente il 4 febbraio 2026.
Quanti episodi ha la seconda stagione e quando esce
La seconda stagione de L’Istituto è composta da otto episodi. La distribuzione americana è prevista con cadenza settimanale a partire dall'8 novembre 2026.
Negli Stati Uniti la seconda stagione debutta domenica 8 novembre 2026 su MGM+. Per l’Italia, invece, non risulta ancora confermata una data ufficiale specifica. La seconda stagione è già presente nella versione italiana di Prime Video, dove viene indicata come "Presto disponibile".