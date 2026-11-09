Maxton Hall 3, è uscito il trailer ufficiale della stagione finale

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Maxton Hall 3, è uscito il trailer italiano ufficiale della stagione finale

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Il rapporto tra Ruby e James arriva a un momento decisivo, tra segreti, ostacoli e sentimenti messi alla prova. Il trailer della terza e ultima stagione di Maxton Hall – Il mondo tra di noi anticipa un finale ricco di emozioni, in arrivo su Prime Video il 9 dicembre

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La storia di Ruby Bell e James Beaufort si avvicina al suo epilogo. Prime Video ha diffuso il trailer ufficiale della terza stagione di Maxton Hall – Il mondo tra di noi, ultimo capitolo della serie tratta dai romanzi bestseller di Mona Kasten. I nuovi episodi, sei in totale, saranno disponibili dal 9 dicembre 2026 e riporteranno al centro della vicenda Harriet Herbig-Matten e Damian Hardung, ancora una volta nei panni della coppia protagonista. Una stagione che promette di mettere alla prova sentimenti, amicizie e aspirazioni, prima del saluto definitivo al pubblico.

Ruby e James davanti alla verità

La nuova stagione riparte da una situazione difficile per Ruby: sospesa dal Maxton Hall College, vede allontanarsi il sogno di frequentare Oxford. Determinata a dimostrare la propria innocenza, potrà contare sull'aiuto di James, ma il percorso per arrivare alla verità si rivelerà più complicato del previsto. Le rivelazioni inaspettate rischiano infatti di compromettere il loro rapporto, mentre le amicizie saranno messe alla prova e segreti rimasti a lungo nascosti verranno finalmente alla luce. Anche James dovrà fare i conti con la propria famiglia e con le aspettative del padre Mortimer. I due protagonisti saranno così costretti a interrogarsi sul futuro della loro relazione e sulla possibilità di conciliare mondi apparentemente inconciliabili. La stagione è tratta da Save Us, terzo e ultimo romanzo della trilogia di Mona Kasten, e si prepara a chiudere il percorso sentimentale di Ruby e James.

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