Livatino, il giudice e i suoi assassini, tutto sulla serie in tv

Nella serie tv Livatino – Il giudice e i suoi assassini, Rosario Livatino (Giuseppe De Domenico) è un magistrato siciliano che negli anni Ottanta lotta contro la criminalità organizzata. La storia prende il via nel 1988 e segue il suo percorso professionale, prima come sostituto procuratore e poi come giudice a latere.

Fuori dall'aula Livatino è un uomo mite, riservato e profondamente credente. In tribunale, invece, il rigore e la precisione con cui svolge il suo lavoro non gli permettono di scendere a compromessi. Il suo obiettivo è arrivare ai soldi delle cosche, ricostruendo patrimoni e interessi economici della criminalità organizzata.

Nel corso del suo lavoro incontra Giovanni Falcone (Beniamino Marcone) e Paolo Borsellino (David Coco), con i quali si confronta mentre cerca di individuare un metodo per indagare sugli stiddari. Le sue indagini diventano sempre più incisive e Livatino finisce nel mirino della criminalità.

Accanto a lui ci sono gli affetti personali e soprattutto Roberto (Brenno Placido), il suo migliore amico. La miniserie racconta inoltre i giovani della Stidda, alcuni dei quali hanno poco più di vent'anni e vengono attratti dalla possibilità di ottenere denaro e potere attraverso la criminalità. Tra loro c'è Tano (Leonardo Maltese), destinato a entrare nel commando che ucciderà Livatino il 21 settembre 1990.