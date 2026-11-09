Livatino, il giudice e i suoi assassini, tutto sulla serie in tv

Livatino, il giudice e i suoi assassini, tutto sulla serie da stasera in tvSerie TV
Introduzione
Arriva su Rai 1 Livatino – Il giudice e i suoi assassini, la miniserie diretta da Michele Placido e dedicata agli ultimi due anni di vita del magistrato Rosario Livatino, ucciso dalla mafia nel 1990. Protagonista è Giuseppe De Domenico.
Gli ultimi due anni della vita di Rosario Livatino, il magistrato siciliano ucciso dalla mafia il 21 settembre 1990, arrivano in prima serata grazie alla miniserie composta da due puntate: il primo appuntamento è oggi, lunedì 9 novembre 2026, alle 21.30, mentre il secondo è previsto per martedì 10 novembre. La fiction è disponibile anche su RaiPlay.
Il progetto è stato presentato in anteprima il 21 ottobre alla ventunesima Festa del Cinema di Roma, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La presentazione è arrivata a poche settimane dalla proclamazione di Rosario Livatino a Patrono dei Magistrati italiani da parte del dicastero per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti.
La storia raccontata da Placido parte dal 1988 e arriva fino all'agguato del 21 settembre 1990, seguendo il lavoro del magistrato e, insieme, il suo lato più privato. Un uomo riservato e profondamente credente che aveva scelto di contrastare la criminalità organizzata concentrandosi anche sul patrimonio economico delle cosche.
Scopriamo di seguito tutto quello che bisogna sapere sulla serie televisiva Livatino – Il giudice e i suoi assassini, dalla trama al cast.
Quello che devi sapere
La trama di Livatino – Il giudice e i suoi assassini
Nella serie tv Livatino – Il giudice e i suoi assassini, Rosario Livatino (Giuseppe De Domenico) è un magistrato siciliano che negli anni Ottanta lotta contro la criminalità organizzata. La storia prende il via nel 1988 e segue il suo percorso professionale, prima come sostituto procuratore e poi come giudice a latere.
Fuori dall'aula Livatino è un uomo mite, riservato e profondamente credente. In tribunale, invece, il rigore e la precisione con cui svolge il suo lavoro non gli permettono di scendere a compromessi. Il suo obiettivo è arrivare ai soldi delle cosche, ricostruendo patrimoni e interessi economici della criminalità organizzata.
Nel corso del suo lavoro incontra Giovanni Falcone (Beniamino Marcone) e Paolo Borsellino (David Coco), con i quali si confronta mentre cerca di individuare un metodo per indagare sugli stiddari. Le sue indagini diventano sempre più incisive e Livatino finisce nel mirino della criminalità.
Accanto a lui ci sono gli affetti personali e soprattutto Roberto (Brenno Placido), il suo migliore amico. La miniserie racconta inoltre i giovani della Stidda, alcuni dei quali hanno poco più di vent'anni e vengono attratti dalla possibilità di ottenere denaro e potere attraverso la criminalità. Tra loro c'è Tano (Leonardo Maltese), destinato a entrare nel commando che ucciderà Livatino il 21 settembre 1990.
Il cast della miniserie
A interpretare Rosario Livatino in Livatino – Il giudice e i suoi assassini è Giuseppe De Domenico. Nel cast ci sono Beniamino Marcone nel ruolo di Giovanni Falcone e David Coco in quello di Paolo Borsellino.
Fanno parte del cast anche Brenno Placido, nei panni di Roberto, Leonardo Maltese, che interpreta Tano, Nino Frassica, Michela De Rossi, Ninni Bruschetta, Francesco Benigno e Gaetano Aronica. È prevista inoltre la partecipazione straordinaria dello stesso Michele Placido.
Chi era Rosario Livatino
Rosario Angelo Livatino nasce a Canicattì, in provincia di Agrigento, il 3 ottobre 1952. Dopo la laurea in Giurisprudenza intraprende la carriera in magistratura, prima come sostituto procuratore al Tribunale di Agrigento e successivamente come giudice.
È un uomo riservato, preparato e poco incline alla visibilità. Negli anni Ottanta si occupa di indagini particolarmente delicate contro la criminalità organizzata, concentrandosi soprattutto sui patrimoni costruiti illegalmente e sugli interessi economici delle cosche.
La morte del magistrato
Il 21 settembre 1990 Livatino è in viaggio verso il Tribunale di Agrigento, alla guida della propria automobile e senza scorta. Sulla statale 640 viene raggiunto da un commando che lo uccide.
Ha 37 anni e ne avrebbe compiuti 38 meno di due settimane dopo. Gli uomini che partecipano all'agguato vengono successivamente identificati e condannati all'ergastolo.
Nel 2021 arriva la beatificazione da parte della Chiesa, che riconosce il suo martirio. Livatino diventa così il primo magistrato nella storia a ricevere questo riconoscimento.
La storia vera dietro la fiction
La miniserie Livatino – Il giudice e i suoi assassini si concentra sugli ultimi due anni della vita del magistrato e ricostruisce il contesto nel quale Livatino porta avanti le proprie indagini.
Centrale è il suo metodo investigativo, rivolto non soltanto agli uomini delle organizzazioni criminali, ma anche alle risorse economiche attraverso cui la criminalità consolida il proprio potere.
Il racconto segue parallelamente la dimensione professionale e quella privata del magistrato, mostrando la sua riservatezza, la fede e i rapporti con le persone a lui più vicine.
Le location: dove è stata girata la miniserie
Per ricostruire gli ultimi due anni della vita di Livatino nella serie Livatino – Il giudice e i suoi assassini, Michele Placido ha scelto di portare la troupe nei luoghi in cui si sono svolti i fatti.
Le riprese sono iniziate il 29 settembre 2025 e sono proseguite per dieci settimane. La produzione ha toccato Naro, Canicattì, Palma di Montechiaro, Favara e Agrigento, prima dell'ultima tappa a Roma.
A Canicattì sono stati ricreati gli ambienti legati all'infanzia e all'adolescenza del magistrato. Ad Agrigento, invece, le telecamere hanno lavorato davanti al Palazzo di Giustizia e lungo il tratto della statale 640 legato alla ricostruzione dell'agguato.
Michele Placido e l'origine del progetto
L'idea della miniserie Livatino – Il giudice e i suoi assassini risale al 2021, quando, durante la beatificazione di Rosario Livatino ad Agrigento, alcuni ex colleghi del magistrato consegnano a Michele Placido i faldoni delle sue indagini.
Il regista li sfoglia e rimane colpito dal materiale. "Quando ho visto i faldoni di Livatino, nell'ufficio dove lavorava, ho pensato: 'Interessante, questa storia andrebbe raccontata, come diceva Mario Monicelli'", ha raccontato Placido.
Qualche mese dopo arriva una telefonata inattesa: "Era papa Francesco che chiedeva di incontrarmi". Secondo il racconto del regista, il Pontefice gli chiede se sia vero che vuole realizzare un film su Livatino. La risposta di Placido è: "Adesso che me lo sta dicendo lei, Santità, sì".
Il ritratto pubblico e privato di Livatino
La consultazione dei documenti ha permesso a Placido di approfondire anche aspetti meno conosciuti della personalità del magistrato. "Ho trovato molte notizie straordinarie che non conoscevo", ha spiegato il regista, ricordando in particolare il metodo con cui Livatino stava lavorando per indagare sugli stiddari e il confronto con Falcone e Borsellino.
Al centro delle sue indagini c'erano soprattutto le risorse economiche della criminalità organizzata. "Stava tracciando un metodo per seguire i patrimoni e gli interessi economici delle organizzazioni criminali", ha raccontato Placido.
Ma dai documenti emerge anche il lato umano del magistrato. "Livatino era molto riservato ma aveva una grande empatia. Era uno che andava nelle carceri e abbracciava i detenuti", ha detto il regista.
Un aspetto che Placido collega anche alla propria formazione religiosa: "Anch'io vengo da una famiglia molto credente. A nove anni stavo in collegio e volevo diventare santo". Un'educazione che, secondo il regista, "si riflette anche nell'atteggiamento verso la vita e nel restare con i piedi per terra".
Livatino – Il giudice e i suoi assassini arriva così in prima serata su Rai 1 con l'obiettivo di raccontare, attraverso la fiction, la figura di un magistrato che ha dedicato il proprio lavoro alla lotta alla criminalità organizzata e che è diventato, dopo la sua morte, un simbolo di impegno civile e di fede.