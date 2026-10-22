Il successo ha le sue regole, ma Max Pezzali e Mauro Repetto cominciano a capire che non possono accettarle tutte. Nel quarto episodio della serie Sky ideata da Sydney Sibilia, Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883 , la voglia di affermare la propria identità si scontra con le richieste dell’industria musicale. Tra look improbabili, videoclip e decisioni da prendere, i due musicisti scoprono che diventare popstar non significa necessariamente trasformarsi in qualcun altro

Max e Mauro arrivano sul set in ritardo e trovano Claudio ad aspettarli, pronto a richiamarli all’ordine: devono cambiarsi e prepararsi per lo shooting. Ma stavolta i due non ci stanno. È il loro videoclip e vogliono essere loro a decidere cosa indossare. Claudio prova a imporsi, ma a sorpresa è proprio Fabrizio, il regista, a schierarsi dalla loro parte: finalmente vede nei ragazzi quella scintilla di personalità che stava cercando.

Quando si tratta di girare il videoclip di Sei un mito, Max Pezzali e Mauro Repetto (nella serie interpretati da Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli) si ritrovano alle prese con una versione di sé che non li convince: canottiere a rete, pose da sex symbol e modelle bellissime non sembrano proprio fare al caso loro. L’imbarazzo dei due diventa uno dei momenti più divertenti dell’episodio, che gioca con l’autoironia per raccontare il divario tra ciò che il mondo dello spettacolo vorrebbe da loro e ciò che sentono di essere. La svolta arriva quando decidono di smettere di inseguire un modello che non gli appartiene e di rivendicare uno stile personale, con l’aiuto di Caterina e una nuova immagine fatta di giubbotti di pelle e occhiali scuri.