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Speciale su Nord Sud Ovest Est, la serie sugli 883
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Nord Sud Ovest Est, gli 883 si ribellano e cercano un'identità. Le anticipazioni

Serie TV
Ph. Paolo Ciriello

Il successo ha le sue regole, ma Max Pezzali e Mauro Repetto cominciano a capire che non possono accettarle tutte. Nel quarto episodio della serie Sky ideata da Sydney Sibilia, Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883, la voglia di affermare la propria identità si scontra con le richieste dell’industria musicale. Tra look improbabili, videoclip e decisioni da prendere, i due musicisti scoprono che diventare popstar non significa necessariamente trasformarsi in qualcun altro

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Max e Mauro arrivano sul set in ritardo e trovano Claudio ad aspettarli, pronto a richiamarli all’ordine: devono cambiarsi e prepararsi per lo shooting. Ma stavolta i due non ci stanno. È il loro videoclip e vogliono essere loro a decidere cosa indossare. Claudio prova a imporsi, ma a sorpresa è proprio Fabrizio, il regista, a schierarsi dalla loro parte: finalmente vede nei ragazzi quella scintilla di personalità che stava cercando.

Quando si tratta di girare il videoclip di Sei un mito, Max Pezzali e Mauro Repetto (nella serie interpretati da Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli) si ritrovano alle prese con una versione di sé che non li convince: canottiere a rete, pose da sex symbol e modelle bellissime non sembrano proprio fare al caso loro. L’imbarazzo dei due diventa uno dei momenti più divertenti dell’episodio, che gioca con l’autoironia per raccontare il divario tra ciò che il mondo dello spettacolo vorrebbe da loro e ciò che sentono di essere. La svolta arriva quando decidono di smettere di inseguire un modello che non gli appartiene e di rivendicare uno stile personale, con l’aiuto di Caterina e una nuova immagine fatta di giubbotti di pelle e occhiali scuri.

Quando e dove vedere il quarto episodio 

Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883 è la seconda stagione della serie Sky Original diretta da Sydney Sibilia, insieme ad Alessio Lauria, Simone Godano e Alice Filippi. Con Elia Nuzzolo nei panni di Max Pezzali e Matteo Oscar Giuggioli in quelli di Mauro Repetto, racconta il successo del duo di Pavia nel 1993, tra la realizzazione del secondo album, nuovi amori, concerti e le prime tensioni che mettono alla prova la loro amicizia. Gli episodi in totale sono otto. Il quarto episodio va in onda venerdì 23 ottobre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW

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