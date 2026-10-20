L’attore caratterista Richard Riehle , noto per aver recitato nella serie tv Star Trek e per aver interpretato il ruolo di Tom Smykowski nel film Impiegati...male! (1999), è morto per cause naturali il 15 ottobre 2026 a Los Angeles all’età di 78 anni . “Attore straordinario la cui carriera in teatro, cinema e televisione si è estesa per quasi cinque decenni e oltre 400 progetti, Richard lascia un’eredità eccezionale”, si legge nella dichiarazione rilasciata dai suoi rappresentanti. “Oltre al suo immenso talento, sarà ricordato per la sua genuina bontà, la sua sconfinata gentilezza e la sua incrollabile generosità, in particolare verso gli attori e i registi emergenti, che ha incoraggiato e sostenuto in ogni occasione. Il nostro settore ha perso un talento eccezionale e la nostra comunità ha perso un uomo davvero meraviglioso”.

LA CARRIERA

Nato il 12 maggio 1948 a Menomonee Falls, nel Wisconsin, Richard Riehle aveva frequentato l’Università di Notre Dame prima di conseguire un master all’Università del Minnesota. Aveva poi iniziato a recitare al Meadow Brook Theatre di Rochester, nel Michigan, e si era esibito in diversi teatri regionali prima di apparire nel film Torna “El Grinta” (1975) con Katharine Hepburn e John Wayne. Aveva anche recitato nel film Impiegati...male! (1999) di Mike Judge, dove aveva interpretato il ruolo di Tom Smykowski, un product manager licenziato da Initech che, sopravvissuto a un incidente con omissione di soccorso, e grazie a un buon risarcimento, era riuscito a realizzare il suo sogno e a costruire il tappeto “Jump to Conclusions” [un tappeto da mettere sul pavimento con sopra scritte diverse “conclusioni”, sul quale una persona può “saltare” per arrivare a una conclusione affrettata. Si tratta di un espediente satirico per deridere le idee di business inutili e la tendenza umana a trarre giudizi senza prove, ndr]. In televisione, Riehle aveva invece interpretato il personaggio di Walt Finnerty nella sitcom I Finnerty ed era apparso più volte nel franchise della serie tv Star Trek, in particolare nel ruolo di Batai nell’episodio Una vita per ricordare in Star Trek: The Next Generation. Era stato anche guest star in serie tv come NCIS, The Middle e West Wing – Tutti gli uomini del Presidente. In totale, Riehle aveva recitato il oltre 400 film, programmi tv e altri progetti. I ruoli più noti che aveva ricoperto includevano il bracciante Carlson nel film Uomini e topi, la guardia che permette a Harrison Ford di evadere nella pellicola Il fuggitivo (1993) e il preside Beasely nella commedia Un lavoro da giurato con Pauly Shore, mentre le sue partecipazioni comprendevano le pellicole Executive Decision (1996), Codice Mercury (1998), Gigolò per sbaglio (1999), 2 single a nozze – Wedding Crashers (2005), Le amiche della sposa (2011) e molti altri. Tra le curiosità, nel corso della sua lunga e varia carriera Riehle aveva interpretato il ruolo di Babbo Natale in otto progetti diversi, nello specifico in cinque film, due programmi televisivi e un film per la tv. Ora, dopo la sua scomparsa, l’attore caratterista ha lasciato la moglie, Jane Latham, e i loro quattro figli.