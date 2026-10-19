Betty McGuire, morta a 100 anni la nonna di Genitori in blue jeans

L'interprete americana era nota per il ruolo di Kate Malone nella sitcom degli anni Ottanta. Nel corso della sua carriera aveva lavorato anche a Broadway e in numerose serie televisive

McGuire aveva interpretato Kate Malone, madre di Maggie, il personaggio di Joanna Kerns, per sette stagioni della popolare sitcom americana Genitori in blue jeans. Presente in alcuni episodi delle prime due stagioni, era tornata nella serie dalla quarta alla settima, diventando un volto familiare per il pubblico televisivo.

Betty McGuire, attrice conosciuta soprattutto per il ruolo di Kate Malone nella sitcom Genitori in blue jeans (titolo originale: Growing Pains), è morta l'8 ottobre 2026 all'età di 100 anni. La scomparsa è avvenuta per cause naturali al Motion Picture & Television Fund's Wasserman Campus di Woodland Hills, in California, come confermato da Keith Gerchak, suo rappresentante legale.

Da Colombo a Broadway

La sua carriera comprendeva numerose apparizioni sul piccolo schermo, in produzioni come Colombo, MacGyver, Charlie’s Angels, Hill Street Blues, ER e Star Trek: Deep Space Nine. Al cinema aveva recitato in Cheech & Chong's Up in Smoke e Coma, film diretto da Michael Crichton.

McGuire aveva lavorato anche a Broadway, partecipando alle produzioni originali di Plain and Fancy, Happy Hunting e Oh, Captain!, al fianco di interpreti come Ethel Merman, Barbara Cook, Bea Arthur e Tony Randall. Aveva inoltre portato in scena diversi musical durante tournée negli Stati Uniti e interpretato Mame a Las Vegas.