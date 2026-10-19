I Simpson, Apu torna a parlare dopo anni ma con una nuova voce: cambia il doppiatoreSerie TV
Il proprietario del minimarket di Springfield torna a parlare dopo quasi dieci anni. La serie animata affida il personaggio a un nuovo doppiatore, mentre anche la moglie Manjula cambia voce
Apu Nahasapeemapetilon torna a parlare ne I Simpson con una nuova voce. La storica serie animata di Fox ha affidato il personaggio a Sunil Malhotra, attore e doppiatore che prende il posto di Hank Azaria, interprete del proprietario del minimarket di Springfield dal debutto dello show fino al 2020.
La decisione di sostituire Azaria arriva dopo le polemiche sulla scelta di un attore bianco per interpretare un personaggio indiano. Nel 2020 il doppiatore aveva annunciato che avrebbe rinunciato al ruolo, anche alla luce delle critiche sollevate dal documentario The Problem with Apu, in cui il comico Hari Kondabolu analizzava gli stereotipi associati al personaggio e le loro conseguenze sulla rappresentazione degli indiani americani.
Da allora Apu era comparso nella serie senza battute. Il suo ritorno con una nuova voce segna quindi un cambiamento importante per uno dei personaggi più riconoscibili della produzione.
Chi è Sunil Malhotra
Nato in India e cresciuto nei pressi di Chicago, il nuovo doppiatore di Apu, Sunil Malhotra, ha partecipato a diverse serie televisive, tra cui Grey's Anatomy, Dr. House e The West Wing. La sua carriera è legata soprattutto al doppiaggio di produzioni animate, come La leggenda di Vox Machina, La leggenda di Korra e Monster High.
Il produttore esecutivo Matt Selman ha spiegato a Variety che la squadra creativa desiderava riportare Apu nella storia in modo coerente con l'evoluzione della serie. L'obiettivo è dare nuovamente spazio al personaggio, valorizzando il contributo del nuovo interprete.
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Anche Manjula ha una nuova voce
La puntata ha segnato anche il ritorno parlato di Manjula, la moglie di Apu, doppiata da Janina Gavankar, attrice nota per The Morning Show. In precedenza il personaggio aveva avuto le voci di Jan Hooks e Tress MacNeille.
Con queste novità, I Simpson riporta al centro della narrazione la famiglia di Apu, dopo anni in cui il personaggio era rimasto ai margini delle storie. Il cambiamento riapre anche il dibattito sulla rappresentazione delle minoranze nell'animazione e sulle scelte di casting che hanno accompagnato l'evoluzione della televisione americana.
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@20th Century Studios
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