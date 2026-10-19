Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

I Simpson, Apu torna a parlare dopo anni ma con una nuova voce: cambia il doppiatore

Serie TV

Camilla Sernagiotto

©Webphoto

Il proprietario del minimarket di Springfield torna a parlare dopo quasi dieci anni. La serie animata affida il personaggio a un nuovo doppiatore, mentre anche la moglie Manjula cambia voce

Seguici su:
Google Discover Fonti Preferite

Apu Nahasapeemapetilon torna a parlare ne I Simpson con una nuova voce. La storica serie animata di Fox ha affidato il personaggio a Sunil Malhotra, attore e doppiatore che prende il posto di Hank Azaria, interprete del proprietario del minimarket di Springfield dal debutto dello show fino al 2020.

 

La decisione di sostituire Azaria arriva dopo le polemiche sulla scelta di un attore bianco per interpretare un personaggio indiano. Nel 2020 il doppiatore aveva annunciato che avrebbe rinunciato al ruolo, anche alla luce delle critiche sollevate dal documentario The Problem with Apu, in cui il comico Hari Kondabolu analizzava gli stereotipi associati al personaggio e le loro conseguenze sulla rappresentazione degli indiani americani.

 

Da allora Apu era comparso nella serie senza battute. Il suo ritorno con una nuova voce segna quindi un cambiamento importante per uno dei personaggi più riconoscibili della produzione.

Chi è Sunil Malhotra

Nato in India e cresciuto nei pressi di Chicago, il nuovo doppiatore di Apu, Sunil Malhotra, ha partecipato a diverse serie televisive, tra cui Grey's Anatomy, Dr. House e The West Wing. La sua carriera è legata soprattutto al doppiaggio di produzioni animate, come La leggenda di Vox Machina, La leggenda di Korra e Monster High.

 

Il produttore esecutivo Matt Selman ha spiegato a Variety che la squadra creativa desiderava riportare Apu nella storia in modo coerente con l'evoluzione della serie. L'obiettivo è dare nuovamente spazio al personaggio, valorizzando il contributo del nuovo interprete.

Approfondimento

I Simpson, cambia il doppiatore di Apu dopo quasi dieci ann

Anche Manjula ha una nuova voce

La puntata ha segnato anche il ritorno parlato di Manjula, la moglie di Apu, doppiata da Janina Gavankar, attrice nota per The Morning Show. In precedenza il personaggio aveva avuto le voci di Jan Hooks e Tress MacNeille.

 

Con queste novità, I Simpson riporta al centro della narrazione la famiglia di Apu, dopo anni in cui il personaggio era rimasto ai margini delle storie. Il cambiamento riapre anche il dibattito sulla rappresentazione delle minoranze nell'animazione e sulle scelte di casting che hanno accompagnato l'evoluzione della televisione americana.

Approfondimento

I Simpson: il doppiatore di Apu, Hank Azaria, si scusa

FOTOGALLERY

@20th Century Studios

1/10
Serie TV

I Simpson compiono 35 anni. 10 curiosità sulla serie di Matt Groening

Nel 1987 il fumettista Matt Groening creò i I Simpson, una serie animata che altro non era che una parodia della vita degli statunitensi, con protagonista una famiglia dal corpo completamente giallo, così come gli abitanti di Springfield e del mondo intero. Matt Groening, probabilmente, non avrebbe mai immaginato il successo planetario della sua opera, giunta alla 33ª stagione animata e che quest’anno compie addirittura 35 anni di vita. Per celebrare tale ricorrenza, andiamo a elencare 10 curiosità sui Simpson

Vai alla Fotogallery

Spettacolo: Ultime notizie

Betty McGuire, morta a 100 anni la nonna di Genitori in blue jeans

Serie TV

L'interprete americana era nota per il ruolo di Kate Malone nella sitcom degli anni Ottanta. Nel...

Georgina Cates, l'attrice è morta all'età di 51 anni

Cinema

Si è spenta il 6 maggio 2026, ma solo adesso la figlia ha diffuso la notizia. La star britannica...

Mustang, Kasia Smutniak: "Film nato dal bisogno di trovare speranza"

Cinema

Kasia Smutniak torna in un luogo che appartiene alla sua storia personale per interrogarsi sul...

Festa del Cinema di Roma, i look più belli visti sul red carpet. FOTO

Cinema

Una carrellata dei momenti di stile più importanti e memorabili della ventunesima edizione della...

34 foto

Harry Styles sceglie John Wilson per il documentario sul tour

Spettacolo

Come riporta in esclusiva la rivista Variety, dall'agosto 2026 il documentarista avrebbe...

Spettacolo: Per te