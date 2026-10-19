Il proprietario del minimarket di Springfield torna a parlare dopo quasi dieci anni. La serie animata affida il personaggio a un nuovo doppiatore, mentre anche la moglie Manjula cambia voce Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Apu Nahasapeemapetilon torna a parlare ne I Simpson con una nuova voce. La storica serie animata di Fox ha affidato il personaggio a Sunil Malhotra, attore e doppiatore che prende il posto di Hank Azaria, interprete del proprietario del minimarket di Springfield dal debutto dello show fino al 2020. La decisione di sostituire Azaria arriva dopo le polemiche sulla scelta di un attore bianco per interpretare un personaggio indiano. Nel 2020 il doppiatore aveva annunciato che avrebbe rinunciato al ruolo, anche alla luce delle critiche sollevate dal documentario The Problem with Apu, in cui il comico Hari Kondabolu analizzava gli stereotipi associati al personaggio e le loro conseguenze sulla rappresentazione degli indiani americani. Da allora Apu era comparso nella serie senza battute. Il suo ritorno con una nuova voce segna quindi un cambiamento importante per uno dei personaggi più riconoscibili della produzione.

Chi è Sunil Malhotra Nato in India e cresciuto nei pressi di Chicago, il nuovo doppiatore di Apu, Sunil Malhotra, ha partecipato a diverse serie televisive, tra cui Grey's Anatomy, Dr. House e The West Wing. La sua carriera è legata soprattutto al doppiaggio di produzioni animate, come La leggenda di Vox Machina, La leggenda di Korra e Monster High. Il produttore esecutivo Matt Selman ha spiegato a Variety che la squadra creativa desiderava riportare Apu nella storia in modo coerente con l'evoluzione della serie. L'obiettivo è dare nuovamente spazio al personaggio, valorizzando il contributo del nuovo interprete. Approfondimento I Simpson, cambia il doppiatore di Apu dopo quasi dieci ann