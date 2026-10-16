Nord Sud Ovest Est, miglior debutto seriale su Sky degli ultimi 5 anni

I primi due episodi della seconda stagione, ideata da Sydney Sibilia, di "Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883" conquistano quasi 1,5 milioni di spettatori in Total Audience in una settimana. Un risultato che segna il miglior esordio per una serie su Sky e NOW dal 2021. Da record anche la permanenza al 70%, a conferma della capacità della serie di coinvolgere il pubblico
Max e Mauro sono tornati, e il pubblico è ancora con loro. I primi due episodi di NORD SUD OVEST EST – LA LEGGENDARIA STORIA DEGLI 883 (LO SPECIALE), disponibili dal 9 ottobre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, raggiungono una Total audience di 1.440.000 spettatori medi nella prima settimana. La seconda stagione della serie Sky Original sugli 883 fa così segnare un + 6% sul debutto di Hanno Ucciso l’Uomo Ragno. È il miglior esordio di una serie su Sky e NOW dal 2021. Da record la permanenza al 70%.
Anche sui social Nord Sud Ovest Est fa registrare un debutto eccellente. Sui canali Sky e NOW supera la prima stagione su tutti i principali indici di valutazione: + 130% in termini di engagement per i primi due episodi, + 13% di Impression e picco di 7,6 milioni di video views. Risultati che confermano sia la partecipazione del pubblico sia la visibilità complessiva del titolo con Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli nei panni, rispettivamente, dei giovanissimi Max Pezzali e Mauro Repetto.
qualche anticipazione del terzo episodio
Sogni, musica, legami autentici, nel momento in cui tutto sembra possibile, ma niente è più semplice come prima: tutte le emozioni, le scoperte e le disillusioni dell’esplosivo 1993 di Max e Mauro sono il cuore della seconda stagione della serie sugli 883 prodotta da Sky Studios e Groenlandia, società del Gruppo Banijay, prodotta da Matteo Rovere e Sydney Sibilia, che dopo Hanno Ucciso l’Uomo Ragno (tra le serie Sky Original più viste di sempre) racconta in otto nuovi episodi le vicende che portarono al secondo e ultimo album della band di Pavia, arrivato al culmine di un successo travolgente.
Stasera su Sky e in streaming solo su NOW il terzo episodio, diretto da Alessio Lauria, in cui Max e Mauro, insieme a Cisco (Davide Calgaro) e a Nemorino (Riccardo Armiento), trascorreranno un “pirotecnico” Capodanno a dir poco indimenticabile.
Approfondimento
Nord Sud Ovest Est: 883 crescono e sogno fa paura. Recensione ep. 1-2
Ph. Paolo Ciriello
Nord Sud Ovest Est, il cast della serie tv sugli 883. FOTO
Il conto alla roverscia è iniziato. Da domani, venerdì 9 ottobre, arriva su Sky e in streaming solo su NOW 'Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883' la serie firmata da Sydney Sibilia. Tra musica, nuovi amori, viaggi e America, Max Pezzali e Mauro Repetto si trovano alle prese con un successo sempre più travolgente e con una crescita personale che mette alla prova il loro legame. Scopriamo chi sono i protagonisti di questa seconda stagione