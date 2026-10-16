Nord Sud Ovest Est, miglior debutto seriale su Sky degli ultimi 5 anni

Max e Mauro sono tornati, e il pubblico è ancora con loro. I primi due episodi di NORD SUD OVEST EST – LA LEGGENDARIA STORIA DEGLI 883 (LO SPECIALE), disponibili dal 9 ottobre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, raggiungono una Total audience di 1.440.000 spettatori medi nella prima settimana. La seconda stagione della serie Sky Original sugli 883 fa così segnare un + 6% sul debutto di Hanno Ucciso l’Uomo Ragno. È il miglior esordio di una serie su Sky e NOW dal 2021. Da record la permanenza al 70%.

Anche sui social Nord Sud Ovest Est fa registrare un debutto eccellente. Sui canali Sky e NOW supera la prima stagione su tutti i principali indici di valutazione: + 130% in termini di engagement per i primi due episodi, + 13% di Impression e picco di 7,6 milioni di video views. Risultati che confermano sia la partecipazione del pubblico sia la visibilità complessiva del titolo con Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli nei panni, rispettivamente, dei giovanissimi Max Pezzali e Mauro Repetto.