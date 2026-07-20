Nubi sempre più oscure si addensano sul regno di Rhaenyra, nuove insidie al suo trono si affacciano all'orizzonte. La nuova puntata della serie spin-off e prequel de Il trono di spade è su Sky e Now. Disponibile anche on demand

Il potere logora. Chi ce l’ha e chi lo agogna. Il quinto episodio della terza stagione di House of the Dragon, serie Hbo spin-off e prequel de Il trono di spade, è arrivato su Sky e Now, disponibile anche on demand. Sebbene Rhaenyra abbia ripreso il trono, la Danza dei Draghi è ancora lontana dalla sua conclusione. La guerra è sospesa, la guerriglia no. La reazione degli Hightower, per quanto frammentaria e disordinata, inizia a farsi sentire, e la regina appare sempre più agitata e inquieta.

L'angoscia di Rhaenyra

Più Rhaenyra passa il tempo seduta su quel trono di spade, più il suo sguardo si fa spaventato e circospetto. La sua ansia di chiudere i conti, scovando e uccidendo Aemond, di ripagare col sangue il dolore patito e gli affronti subiti, rischiano di far perdere di vista alla regina il buon governo della capitale e del regno. L’antitesi alla sua inquietudine è ancora una volta rappresentata dalla freddezza di Daemon, concentrato sul presente e l’immediato prima che sugli obiettivi più distanti.

L’episodio diretto da Nina Lopez-Corrado e sceneggiato da Philippa Goslett rimbalza continuamente tra Approdo del Re, Harrenhal, Vecchia Città, la marcia dei soldati guidati da Criston Cole. E dentro la Fortezza Rossa è un continuo alternarsi tra le stanze di Rhaenyra, il consiglio e gli alloggi di Alicent, non meno spaventata e preoccupata dell’amica, nel disperato tentativo di salvare se stessa, la figlia e ciò che rimane della sua discendenza.