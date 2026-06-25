Ghostbusters: Night Shift, le prime foto della serie animata Netflix

Il soprannaturale non ha mai lasciato New York ed è ora per i fan dei Ghostbusters di tornare a combattere le minacce alla città che ha fatto da sfondo alle avventure della saga cult da cui sono nati sequel e vari adattamenti. Nel 2027 sul piccolo schermo gli Acchiappafantasmi torneranno in una nuova versione animata . Su Netflix - la data è ancora da definire - arriverà Ghostbusters: Night Shift, un prodotto targato Sony Pictures Animation, Netflix, Ghost Corps, e Flying Bark Productions, che vede coinvolti anche Jason Reitman e Dan Aykroyd, nelle vesti di produttori esecutivi, con protagonisti una nuova squadra di Acchiappafantasmi pronti a tutto.

Le prime foto di Ghostbusters: Night Shift hanno già catturato l'attenzione dei fan della saga che immaginano un prodotto che nello spirito potrebbe collegarsi a Extreme Ghostbusters, la serie animata in onda nel 1997 ambientata alcuni anni dopo gli eventi dei film originali. Dalla descrizione fornita dai canali ufficiali alle due prime immagini della nuova serie che sarà distribuita l'anno prossimo da Netflix sappiamo che la storia inizierà nel 1994 . Le immagini mostrano uno skyline con i grattacieli alti che la descrizione conferma essere quello di New York . Alcuni anni dopo gli eventi soprannaturali che hanno coinvolto la Statua della Libertà (il riferimento è a Ghostbusters II, film del 1989), la Grande Mela è di nuovo in pericolo e un gruppo di newyorkesi senza esperienza deve farsi carico di una improbabile missione di salvataggio .

Lo scenario anni Novanta della serie animata

La nuova serie animata sui Ghostbusters è un progetto che vede coinvolti come produttori esecutivi produttori esecutivi il regista Jason Reitman, Gil Kenan e Dan Aykroyd, nomi che collegano le produzioni più recenti a quelle originali, che hanno debuttato sullo schermo quarant'anni fa.

L'eredità del nuovo prodotto è importante ma lo spirito delle avventure resta lo stesso di sempre.

Le prime immagini promettono spettacolarità, divertimento e azione, in linea con le storiche produzioni precedenti.

La sceneggiatura è stata affidata a Ben Hibon, già al lavoro su Star Trek: Prodigy.

Lo showrunner Elliot Kalan ha parlato del progetto all'Annecy International Animation Film Festival raccontando come gli animatori e il team di scrittura abbiano lavorato per restituire allo spettatore un assaggio della New York degli anni Novanta, una metropoli dove i negozi sono aperti 24 ore su 24 e ovunque regna un caos grezzo.

I Ghostbusters si sono sciolti e tocca a una nuova generazione farsi carico di gestire la situazione.

Kalan ha raccontato i nuovi protagonisti: "Belladonna la goth, Mitzi la punk, Zoe la sorellina, Travis il truffatore, Mike lo scienziato". Non mancherà un nuovo Terror Dog che però qui è un cucciolo.