Kiki – Consegne a domicilio, in arrivo la serie tv live-action

Non si tratta, in ogni caso, della prima trasposizione dal vivo del romanzo: nel 2014 uscì un film live-action diretto da Takashi Shimizu, che però non riuscì a lasciare un segno paragonabile a quello del leggendario lungometraggio animato. La nuova serie ha però ambizioni decisamente più ampie e un'infrastruttura produttiva internazionale pensata per un pubblico globale.

Ora quella stessa storia si prepara a una nuova incarnazione, stavolta in carne e ossa. BBC Studios Kids & Family ha annunciato lo sviluppo della prima serie televisiva live-action basata sull'universo narrativo di Kiki, segnando la prima volta assoluta in cui questa storia viene adattata per il piccolo schermo in formato dal vivo. Un annuncio che ha immediatamente diviso il pubblico tra entusiasmo e quella prudenza ormai consolidata che accompagna ogni adattamento di un'opera iconica.

Per molti è impossibile pensare a Kiki senza rivedere mentalmente le immagini del film di Hayao Miyazaki del 1989 : la scopa che taglia il cielo al tramonto, i tetti rossi affacciati sul mare, il gatto nero Jiji con la sua ironia puntuta. Quel capolavoro prodotto dallo Studio Ghibli era a sua volta tratto dall'omonimo romanzo fantasy del 1985 scritto da Eiko Kadono, e raccontava la storia di Kiki, una tredicenne che per tradizione deve lasciare casa e affrontare un anno di apprendistato in piena autonomia, stabilendosi in una città portuale dove avvia un servizio di consegne volando sulla sua scopa.

Una delle storie più amate dell'animazione giapponese si prepara a fare il salto verso il piccolo schermo, in formato live-action. BBC Studios Kids & Family ha annunciato lo sviluppo di una serie televisiva in dieci episodi tratta dai romanzi di Eiko Kadono , in collaborazione con la casa di produzione britannica Wheel in Motion e la giapponese Kadokawa Corporation.

Il progetto

La serie sarà composta da dieci episodi di circa trenta minuti ciascuno e prenderà ispirazione principalmente dal primo volume della saga letteraria originale, che conta in totale sei libri. Una scelta precisa: non un remake del film di Miyazaki, ma un ritorno alle fonti, con la storia della giovane Kiki che arriva a Koriko, avvia il suo servizio di consegne e costruisce da zero le sue amicizie e la sua identità.

A occuparsi della sceneggiatura sarà Irena Brignull, già al lavoro su produzioni come The Boxtrolls - candidato all'Oscar - Skellig e Il piccolo principe di Netflix. Un curriculum che lascia ben sperare sulla capacità di preservare il tono delicato e fiabesco che ha reso celebre l'opera originale, senza appesantirla con derive spettacolari fuori contesto.

Il progetto coincide con il quarantesimo anniversario della saga letteraria, un traguardo che Kadokawa ha sottolineato con entusiasmo, definendo la collaborazione con il team creativo britannico come l'omaggio più emozionante possibile a questa storia classica. Anche Eiko Kadono, autrice del romanzo e vincitrice del Premio Hans Christian Andersen, ha espresso il proprio entusiasmo nel vedere la sua giovane strega intraprendere questa nuova avventura televisiva.

Per il momento non sono stati annunciati né il cast né una data di uscita ufficiale.