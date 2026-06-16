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Morta a 35 anni l'attrice turca Ece Irtem di Forbidden Fruit: il ricordo di Can Yaman

Serie TV

Camilla Sernagiotto

L'attrice Ece Irtem in una scena della serie tv Mr. Wrong (credits: WebPhoto)

Secondo quanto riferito dai media turchi, la morte sarebbe stata provocata da un arresto cardiaco. Le circostanze che hanno portato al decesso, tuttavia, non sono ancora state chiarite in maniera definitiva. I giudici hanno disposto l’esecuzione di un’autopsia sul corpo dell’attrice per ricostruire con precisione le cause e le modalità della sua improvvisa scomparsa

Ece Irtem è stata trovata senza vita a Istanbul: l’attrice turca, star di Forbidden Fruit, è morta all'età di 35 anni.

 

Il mondo delle serie televisive è in lutto per la scomparsa di Irtem. L’attrice, conosciuta anche dal pubblico italiano per le sue interpretazioni in Forbidden Fruit, Mr. Wrong – Lezioni d’amore e The Family, è stata ritrovata senza vita il 15 giugno 2026 nella sua abitazione di Kadikoy, a Istanbul, il giorno successivo al suo trentacinquesimo compleanno.

Le circostanze del decesso ancora da chiarire

Secondo quanto riferito dai media turchi e ripreso da Fanpage, la morte di Ece Irtem sarebbe stata provocata da un arresto cardiaco. Le circostanze che hanno portato al decesso, tuttavia, non sono ancora state chiarite in maniera definitiva.

Per fare piena luce sull’accaduto, i giudici hanno disposto l’esecuzione di un’autopsia sul corpo dell’attrice. L’esame dovrà consentire di ricostruire con precisione le cause e le modalità della sua improvvisa scomparsa.

Dall’infanzia alla carriera televisiva

Nata il 14 giugno 1991, Ece Irtem aveva manifestato fin da bambina una forte inclinazione per la recitazione. Dopo aver conseguito la laurea all’Università di Yaşar, aveva deciso di intraprendere il percorso artistico nel mondo dello spettacolo.

Nel corso della sua carriera aveva preso parte a diverse produzioni televisive turche, tra le quali spiccano Forbidden Fruit, Mr. Wrong – Lezioni d’amore e The Family, titoli che le hanno consentito di raggiungere la notorietà anche oltre i confini della Turchia.

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Gli ultimi giorni e le fotografie pubblicate sui social

Pochi giorni prima della morte, avvenuta all’indomani del suo trentacinquesimo compleanno, Ece Irtem aveva condiviso su Instagram alcune immagini del suo ultimo viaggio. L’attrice era stata inoltre in vacanza in Italia nel mese di maggio.

Quei contenuti pubblicati sui social rappresentano così alcune delle sue ultime testimonianze pubbliche prima della tragica notizia della sua scomparsa.

Il cordoglio dei colleghi e il messaggio di Can Yaman

Dopo la diffusione della notizia, numerosi colleghi hanno espresso il proprio dolore sui social network, pubblicando messaggi di cordoglio in ricordo dell’attrice.

Tra le testimonianze di affetto c’è anche quella di Can Yaman, che aveva lavorato con Ece Irtem nella serie Mr. Wrong – Lezioni d’amore. L’attore turco ha scelto di renderle omaggio attraverso le Stories di Instagram, dove ha pubblicato una fotografia in bianco e nero che lo ritrae insieme all’attrice scomparsa, accompagnando l’immagine con il simbolo di un cuore spezzato.

 

Anche Eda Ece, interprete del personaggio di Yildiz in Forbidden Fruit, ha affidato ai social network il proprio dolore per la morte della collega Ece Irtem, unendosi ai numerosi messaggi di vicinanza e commozione seguiti alla notizia della sua scomparsa.

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