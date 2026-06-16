Secondo quanto riferito dai media turchi, la morte sarebbe stata provocata da un arresto cardiaco. Le circostanze che hanno portato al decesso, tuttavia, non sono ancora state chiarite in maniera definitiva. I giudici hanno disposto l’esecuzione di un’autopsia sul corpo dell’attrice per ricostruire con precisione le cause e le modalità della sua improvvisa scomparsa

Ece Irtem è stata trovata senza vita a Istanbul: l’attrice turca, star di Forbidden Fruit, è morta all'età di 35 anni. Il mondo delle serie televisive è in lutto per la scomparsa di Irtem. L’attrice, conosciuta anche dal pubblico italiano per le sue interpretazioni in Forbidden Fruit, Mr. Wrong – Lezioni d’amore e The Family, è stata ritrovata senza vita il 15 giugno 2026 nella sua abitazione di Kadikoy, a Istanbul, il giorno successivo al suo trentacinquesimo compleanno.

Le circostanze del decesso ancora da chiarire Secondo quanto riferito dai media turchi e ripreso da Fanpage, la morte di Ece Irtem sarebbe stata provocata da un arresto cardiaco. Le circostanze che hanno portato al decesso, tuttavia, non sono ancora state chiarite in maniera definitiva. Per fare piena luce sull’accaduto, i giudici hanno disposto l’esecuzione di un’autopsia sul corpo dell’attrice. L’esame dovrà consentire di ricostruire con precisione le cause e le modalità della sua improvvisa scomparsa. Dall’infanzia alla carriera televisiva Nata il 14 giugno 1991, Ece Irtem aveva manifestato fin da bambina una forte inclinazione per la recitazione. Dopo aver conseguito la laurea all’Università di Yaşar, aveva deciso di intraprendere il percorso artistico nel mondo dello spettacolo. Nel corso della sua carriera aveva preso parte a diverse produzioni televisive turche, tra le quali spiccano Forbidden Fruit, Mr. Wrong – Lezioni d’amore e The Family, titoli che le hanno consentito di raggiungere la notorietà anche oltre i confini della Turchia. Approfondimento Forbidden Fruit, cosa sapere sulla nuova serie tv turca da oggi in tv