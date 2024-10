È morto John Lasell, attore di Dark Shadows e Perry Mason

L'attore, 95 anni, è scomparso lo scorso 4 ottobre. Sebbene non recitasse da oltre 40 anni, il suo nome compare in 70 titoli tra film e serie tv

La carriera di John Lasell è durata circa 25 anni. Anni in cui ha recitato in oltre 70 film e serie tv, diventato un richiestissimo caratterista.

Morto a Los Angeles lo scorso 4 ottobre, all'etè di 95 anni, il suo nome era legato soprattutto alla soap opera Dark Shadows, cult degli anni Sessanta in cui recitava nei panni del dottor Peter Guthrie, cacciatore di vampiri.

La carriera di John Lasell

Nato il 6 novembre 1928 a Worcester, nel Massachusetts, John Lasell fece il suo debutto sullo schermo nel 1960 in un episodio di Armstrong Circle Theatre. Continuò a lavorare ininterrottamente per tutto il decennio, con parti in pressoché ogni serie tv, da The Twilight Zone a Perry Mason e Il fuggiasco, fino a ottonere il suo rolo più importante in Dark Shadows nel 1967.

Negli anni '70 ha continuato a lavorare principalmente in televisione, limitandosi a qualche ruolo cinematografico occasionale. Il suo ultimo lavoro risale al 1985, quando prese parte alla miniserie A Death in California.

Lasell ha avuto tre matrimoni: con Nancy D. Coulter, Patricia Smith ed Elinor Gabrielle Hegemann.