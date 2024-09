Addio a James Darren, recitò in T.J. Hooker e Beverly Hills 90210

Inizialmente, James Darren era stato ricovetato in ospedale per una sostituzione programmata della valvola aortica , ma l'operazione è stata posticipata per via di alcuni problemi di salute. Ritornato in clinica domenica, è poi deceduto nella notte.

La carriera di James Darren

Nato nel 1936 a Philadelphia, Darren debutta al cinema in Sindacato del porto (Rumble on the Docks). Il suo primo successo risale al 1959, anno in cui presta il volto al surfista Moondoggie in Gidget - I cavalloni, al fianco di Sandra Dee e Cliff Robertson. La pellicola, così come la canzone principale da lui interpretata, spopola tra le adolescenti.

Sull'onda di quel successo, continua la sua carriera musicale, registrando diverse hit per la Colpix Records. La sua Goodbye Cruel World raggiunge il terzo posto nella Billboard Hot 100. Tra i suoi altri successi troviamo Her Royal Majesty e Conscience, cui seguono 14 album e diverse compilation.

Darren riprende il ruolo di Moondoggie nei sequel Gidget Goes Hawaiian (1961) e Gidget Goes to Rome (1963), recita in numerosi film per tutti gli anni '60, e si dedica poi alla TV. Il suo primo ruolo importante, sul piccolo schermo, è quello del dottor Tony Newman in 30 episodi della serie d'avventura in Kronos - Sfida al passato, sebbene il suo lavoro televisivo più noto sia quello dell'agente Jim Corrigan al fianco di Heather Locklear in T.J. Hooker. In seguito, presta il volto a Vic Fontaine in Star Trek: Deep Space Nine e a Tony Marlin in Melrose Place, e recita in serie del calibro di The A-Team e Beverly Hills, 90210.

Darren lascia la moglie Evy Norlund, tre figli e cinque nipoti. Padrino di A.J. Lambert, la figlia di Nancy Sinatra, è stato da lei ricordato sui social.