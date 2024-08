Esce oggi il documentario su Gary Coleman, Todd Bridges lo ricorda

L’attore ha poi aggiunto di non aver visto un livello di popolarità e attenzione verso giovani attori come quello nei confronti suoi e di Coleman. Il documentario racconterà anche la morte dell’attore, Bridges: “Tutti abbiamo delle domande su cosa sia accaduto”.

Divenuto famoso intorno ai dieci anni, Gary Coleman ha fatto divertire il pubblico con la serie tv Il mio Arnold, divenuta un cult del piccolo schermo. Tra i riconoscimenti ottenuti dall'attore troviamo due statuette ai premi Young Artist Awards nelle categorie Outstanding Contribution to Youth Through Entertainment e Best Young Actor in a Comedy Series.