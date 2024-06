House of the Dragon, la seconda stagione dal 17 giugno su Sky

In esclusiva su Sky e in streaming su NOW, in contemporanea con gli Stati Uniti, i nuovi episodi del prequel de Il Trono di Spade. Una casata divisa: la guerra all’interno della famiglia Targaryen per il Trono di spade è alle porte. Verdi contro Neri: chi siederà sul trono?

Da un continente occidentale sull’orlo di una sanguinosa guerra civile per l’ormai insanabile spaccatura interna alla famiglia Targaryen, ricomincia con i nuovi episodi l’epica saga di House of the Dragon, dal 17 giugno su Sky e in streaming solo su NOW in contemporanea assoluta con la messa in onda americana.

Da subito doppiata in italiano Disponibile come sempre anche in versione originale con sottotitoli, per la prima volta la seconda stagione della serie HBO Original e Sky Exclusive sarà proposta fin da subito in italiano. L’appuntamento è alle 3.00 della notte fra domenica 16 e lunedì 17 giugno su Sky Atlantic. Il primo episodio sarà poi riproposto lunedì sera in prima serata.

LA TRAMA Tratta dal romanzo Fuoco e Sangue di George R.R. Martin, la serie è ambientata 200 anni prima degli eventi citati ne Il Trono di Spade e racconta la storia della leggendaria Casa Targaryen. Dopo l'incoronazione di re Aegon II, la seconda stagione di House of the Dragon segue i “Verdi" e i "Neri" mentre inizia la Danza dei Draghi. I nuovi episodi vedranno infatti il regno spaccarsi: ciascuna delle due fazioni ritiene legittima la propria aspirazione al Trono di Spade, e tutti dovranno scegliere per quale fazione di Casa Targaryen schierarsi. leggi anche House Of The Dragon rinnovata per la terza stagione da HBO

Mentre i sostenitori di Alicent tentano di gestire il regno da Approdo del Re, nonostante la mancanza di leadership del nuovo re, gli alleati di Rhaenyra discutono a Roccia del Drago se rispondere all’affronto dei Verdi con mosse misurate o con risposte più incisive. Sebbene entrambe le donne si aggrappino in qualche modo al ricordo della loro amicizia, l'impeto della guerra è iniziato e si trovano in contrasto anche con i loro più stretti alleati. I complotti per trovare sostegno all'interno delle grandi casate spostano l'azione della serie da dentro le mura della Fortezza Rossa fino alle terre di Westeros, dove le piccole rivalità fra famiglie influenzano le decisioni tanto quanto l’incombente minaccia di morte e distruzione. Il desiderio di accumulare eserciti sempre più grandi e quante più roccaforti divide i personaggi principali, portandoli su strade diverse su cui li attendono visioni misteriose, bastardi con talenti nascosti e brutali battaglie tra draghi.

IL CAST In otto nuovi episodi, la seconda stagione di House of the Dragon vede nel cast i già protagonisti della prima Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Eve Best, Steve Toussaint, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno e Rhys Ifans. Nei nuovi episodi tornano anche Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban, Jefferson Hall e Matthew Needham. leggi anche House of the Dragon, il Castello Sforzesco di Milano diventa Westeros

New-entry nel cast della nuova stagione: Abubakar Salim (nei panni di Alyn di Hull), Gayle Rankin (Alys Rivers), Freddie Fox (Ser Gwayne Hightower), Simon Russell Beale nei panni di Ser Simon Strong, Clinton Liberty nel ruolo di Addam of Hull, Jamie Kenna che interpreterà Ser Alfred Broome, Kieran Bew nei panni di Hugh, Tom Bennett in quelli di Ulf, Tom Taylor sarà Lord Cregan Stark e Vincent Regan interpreterà invece Ser Rickard Thorne.

CREDITI DELLA SECONDA STAGIONE I crediti della seconda stagione: co-creatore e produttore esecutivo George R.R. Martin; co-creatore, showrunner e produttore esecutivo Ryan Condal; produttori esecutivi Sara Hess, Alan Taylor, Melissa Bernstein, Kevin de la Noy, Loni Peristere, Vince Gerardis. Tratto dal bestseller di George R.R. Martin “Fuoco e Sangue”.

LA PRIMA STAGIONE DISPONIBILE ON DEMAND Tutti i fan e quanti non abbiano ancora mai visto la prima stagione della serie o la serie madre, Il Trono di Spade, e vogliano arrivare preparati all’appuntamento di giugno, possono rivedere o recuperare la prima stagione di House of the Dragon nonché tutte le stagioni della serie dei record on demand su Sky e in streaming su NOW.