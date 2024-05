Il Tatuatore di Auschwitz, tutto quello che c'è da sapere sulla serie

Arriva venerdì 10 maggio in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW la miniserie in sei episodi Sky Original tratta dal romanzo di Heather Morris. Diretta da Tali Shalom-Ezer, con protagonisti Harvey Keitel e Melanie Lynskey, Jonah Hauer-King, Hanna Prochniak e Jonas Nay

Di un amore nato nel più oscuro dei luoghi, in uno dei momenti più bui della storia, racconta la nuova serie Sky Original Il Tatuatore di Auschwitz, disponibile in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW da venerdì 10 maggio. Una serie drammatica in sei episodi, diretta dalla regista Tali Shalom-Ezer e ispirata all’omonimo romanzo bestseller internazionale di Heather Morris (edito in Italia da Garzanti), con protagonisti Harvey Keitel e Melanie Lynskey, Jonah Hauer-King, Hanna Prochniak e Jonas Nay. Andrà con due episodi alla settimana tutti i venerdì su Sky Atlantic in prima serata.

La miniserie Sky Original, così come il romanzo da cui è tratta, racconta la storia vera di Lali e Gita, e nella sua realizzazione è stato coinvolto il figlio della coppia, Gary Sokolov: "Ho sempre creduto nel mio cuore che questa storia dovesse essere raccontata, e un libro o un film possono arrivare fino a un certo punto, mentre una miniserie ha più tempo per esplorare la storia in profondità", ha dichiarato. "La storia di mamma e papà era tutto: romantica, d'amore, di sopravvivenza e speranza, il tutto con lo sfondo di alcune tra le peggiori condizioni mai esistite". Il risultato finale è stato totalmente approvato da Gary Sokolov: "Il rispetto dato a mio padre, mia madre e la loro storia è andato oltre ciò che potevo immaginare. Spero davvero che il mondo percepisca lo stesso. È ciò che desideravo per i miei genitori: che il mondo conoscesse la loro storia. Quindi, sì, è fantastico. Mi è concesso piangere?".

I PROTAGONISTI

Il casting è stato un lavoro particolarmente complesso. Non solo per la gran mole di attori e comparse presenti nel film ma anche per poter trovare volti e voci giuste per rappresentare Lali e Gita. La produttrice esecutiva Claire Mundell ha da subito voluto che il ruolo del giovane Lali fosse di Jonah Hauer-King. “È una superstar totale. È stato la nostra stella polare nel corso di tutto il progetto. Egli stesso è ebreo e in un lungo pranzo di cinque ore che abbiamo avuto mi disse che avrebbe fatto di tutto per essere coinvolto perché la storia significa così tanto per lui".

Per quanto riguarda il ruolo di Gita, la scelta è caduta sull'attrice polacca Anna Próchniak, che Mundell ha definito una esaltante scoperta in lunghissimo processo di casting: "Anna aveva fatto provini per molti altri ruoli minori ma continuavamo a farle leggere le parti più importanti al termine di ogni audizione. Era stupefacente. Alla fine abbiamo realizzato che la parte che volevamo interpretasse era proprio quella di Gita, e quando lo ha fatto abbiamo istantaneamente capito che era perfetta; ha intensità, forza e resilienza, oltre a questa luce interiore dentro di lei".