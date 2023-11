Parish, il teaser trailer della serie con Giancarlo Esposito

Basata sulla serie TV britannica The Driver, andata in onda nel 2014, The Parish è attesa in streaming per il 2024. Al centro dello show troviamo Giancarlo Esposito, volto di Gus Fring in Breaking Bad e Better Call Saul

Giancarlo Esposito, Gus Fring in Breaking Bad e nel suo spin-off Better Call Saul, sta per tornare. L'attore sarà il protagonista di Parish, la nuova serie AMC attesa in streaming per il 2024, di cui è appena stato diffuso il teaser trailer.

Il teaser trailer di Parish

"Sono stanco di essere un passeggero nella mia vita!", AMC ha condiviso il teaser trailer della serie thriller Parish, in arrivo in streaming nel 2024. Remake americano della miniserie britannica The Driver del 2014, la sua premessa è simile. La sinossi diffusa da AMC recita: "Smetti di essere un passeggero nella tua vita e riprendi il controllo". Al centro dello show, un tassista proprietario di un servizio di noleggio di auto di lusso a New Orleans, la cui vita viene sconvolta dall'uccisione del figlio e dal crollo degli affari. Un vecchio amico, incontrato per caso, lo trascinerà in una spirale criminale che porterà a galla vecchie abitudini, e che lo porterà a scontrarsi con un sindacato violento. A prestare il volto al tassista è Giancarlo Esposito. Nel cast anche Arica Himmel, Paula Malcomson, Ivan Mbakop, Bonnie Mbuli, Zackary Momo, Dax Rey e Skeet Ulrich. I 30 secondi del trailer regalano un Esposito particolarmente cattivo, deciso a vendicarsi e pronto a prendere il controllo della sua vita.