Spartacus, una nuova serie in arrivo

Variety ha rivelato l’avvio della produzione per la quarta stagione dal titolo Spartacus: House of Ashur con Nick E. Tarabay nel ruolo del protagonista. Steven S. DeKnight , creator della serie, ha dichiarato: “Avere l’opportunità di tornare dieci anni dopo con una serie che avete amato è una possibilità così rara e meravigliosa. Non potrei essere più entusiasta di iniziare questo nuovo capitolo della saga di Spartacus con Starz, Lionsgate e l’incomparabile Nick E. Tarabay”.

Stando a quanto riportato da Variety, questa la sinossi della terza stagione della serie tv: "La serie pone la domanda: “E se Ashur non fosse morto sul Vesuvio alla fine di Spartacus - La vendetta? E se gli fosse stata donata la scuola dei gladiatori un tempo posseduta da Batiato in cambio del suo aiuto ai romani nell'uccisione di Spartaco e nel porre fine alla ribellione degli schiavi?”.

Massimo riserbo per quanto riguarda gli altri nomi del cast, l'inizio delle riprese e la possibile data di distribuzione, non resta quindi altro da fare che attendere per poter conoscere tutti i dettagli di Spartacus: House of Ashur.