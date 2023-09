Drift - Partners in crime, il trailer della serie Sky Original

La storia di due fratelli che si ritrovano nel combattere insieme il crimine. La serie creata da Tim Trachte. Protagonisti Ken Duken e Fabian Busch. Dal 13 settembre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW

Due fratelli, una cospirazione internazionale, adrenalinici inseguimenti e incredibili colpi di scena: questi gli ingredienti della nuova serie Sky Original Drift - Partners in crime, di cui oggi viene rilasciato il trailer ufficiale. In arrivo il 13 settembre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, la serie racconta la storia di due fratelli, molto diversi tra loro, entrambi impegnati ad assicurare la giustizia sulle strade tedesche, i quali, per impensabili coincidenze, si trovano coinvolti insieme in un caso in importanza internazionale.

La trama

Ken Duken (Fate - The Winx Saga) veste i panni di Ali Zeller, il commissario di Monaco, che con il supporto di un suo collega ha il compito di portare un soldato in custodia della Bundeswehr dall'Austria in Germania. Ma il trasporto del prigioniero finisce disastrosamente con diverse morti ed Ali viene ritenuto responsabile dell'incidente. Per uscire dai guai dovrà rivolgersi a suo fratello Leo (Fabian Busch, La caduta - Gli ultimi giorni di Hitler), anche lui poliziotto a Leipzig ma con il quale non ha contatti da tanto tempo per farsi aiutare a consegnare i responsabili alla giustizia. Le avversità fra loro e la battaglia comune per prendere i colpevoli dell’incidente si intrecciano in un’appassionante sequenza di inseguimenti, litigi, scontri e combattimenti: Leo e Ali dovranno riuscire a superare il loro conflitto familiare per avere la forza necessaria a risolvere la cospirazione internazionali di cui sono ormai protagonisti.