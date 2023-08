The Gilded Age, il teaser della nuova stagione. Da ottobre su Sky

Bentornati nella New York di fine Ottocento, una città in cui il vecchio e il nuovo lottano per guadagnare il proprio spazio, in cui la classe aristocratica deve fronteggiare l’ascesa di una nuova borghesia, moderna e scoppiettante, piena di idee innovative e rivoluzionarie. La seconda stagione di The Gilded Age, in arrivo da ottobre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, racconta l’età dorata americana di fine XIX secolo, proprio al centro del conflitto tra tradizione e modernità. La serie scritta e creata dal premio Oscar® Sir Julian Fellowes (Downton Abbey, Belgravia), una vera e propria istituzione in tema di drammi in costume, vanta un cast d’eccezione che vede fra i protagonisti Carrie Coon (The Leftovers), Christine Baranski (The Good Wife), Cynthia Nixon (Sex & the City, And Just Like That…), Morgan Spector (Il complotto contro l’America).

