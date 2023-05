Mare Fuori al RIFF, 5 domande ai protagonisti

Abbiamo incontrato alcuni dei protagonisti della serie evento Mare Fuori al Riviera International Film Festival di Sestri Levante. Alla rassegna ligure, che concentra i suoi concorsi sui documentari a tema ambiente e i film diretti da under 35, gli eventi speciali, talk e masterclass sono sempre affollati, ma questo incontro con Artem, Giuseppe Pirozzi e Anna Ammirati, nella serie Pino, Micciarella e Liz è andato sold out in pochi minuti. Abbiamo chiesto loro di rivelarci alcuni segreti della loro vita dentro e fuori da uno dei set più famosi di italia .

Siete diventati famosissimi, come gestite questo successo nel quotidiano?

Giuseppe: Sono quello di prima, vado ancora al liceo, frequento la seconda, magari i compagni sanno che interpreto Micciarella, ma certamente i professori non sono impressionati, continuo a prendere brutti voti.

Artem: Con umiltà, la gloria senza umiltà è niente.

Anna: Me la godo come non avevo fatto quando a 19 anni sono diventata istantaneamente famosa per Monella. Allora non avevo il pragmatismo per gestirla come vedo fare a questi ragazzi. Oggi vedo nel successo il segno di un lavoro ben fatto e ne vado fiera.

Mare fuori deve la sua fortuna anche alla sua napoletanità autentica. Battute che diventano citazioni, gif, meme. Come nasce?

Anna: I copioni ci arrivano in Italiano, siamo noi a renderli in napoletano. I lunghi dialoghi a cuore aperto o le frasi incisive che rimangono cosi impresse nella memoria dei fan sono anche il frutto del nostro lavoro. Ci riuniamo, magari alla sera in camera d’albergo, per trovare la forma dialettale più adatta.