Dal 20 aprile è disponibile su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) una nuova serie tv dall’anima thriller e politica con Keri Russell nei panni della protagonista. Scritta da Debora Cahn che ha firmato la sceneggiatura di West King e Homeland, The Diplomat ha conquistato in breve tempo molte visualizzazioni sulla famosa piattaforma streaming probabilmente per la storia avvincente e dinamica ricca di colpi di scena. Suddivisa in otto episodi, The Diplomat si concentra sul gioco di potere tra ambasciatori e servizi segreti, governi e terroristi portando in scena un precario equilibrio di intrighi, trattative e affari internazionali.