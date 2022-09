Paso Adelante, la locandina e la data di uscita del revival

UPA Next, il revival di Paso Adelante, è pronto a tornare sul piccolo schermo. Come annunciato dalla pagina ufficiale della serie tv, UPA Next andrà in onda a partire da domenica 11 settembre Condividi

A distanza di 17 anni, i fan di Paso Adelante sono in fervente attesa per il revival intitolato UPA Next. La serie tv è stata uno dei maggiori successi andati in onda su Antena 3 in Spagna dal 2002 al 2005 per sei stagioni (in Italia è stato trasmesso dal 2004 al 2006) e riguardava le vicende di alcuni ragazzi iscritti alla scuola di ballo e recitazione di Madrid.

Data di uscita, trama e cast di UPA Next approfondimento Paso Adelante, annunciato il revival della serie TV Come svelato dalla locandina ufficiale apparsa sul profilo Instagram della serie tv, che ritrae i protagonisti sorridenti, UPA Next uscirà ufficialmente domenica 11 settembre. Attualmente, sono in programma otto episodi che saranno disponibili in Spagna sulla piattaforma Atresplayer Premium, mentre riguardo la messa in onda in Italia non ci sono ancora notizie ufficiali. Per quanto concerne la trama, dopo oltre 15 anni Rober torna in Spagna dopo aver vissuto negli Stati Uniti d’America con l’obiettivo di realizzare un grande musical, riunendo vecchi amici e nuovi individui. Insieme a Silvia e Lola, sarà a capo della commissione per ammettere i partecipanti a questo progetto. Oltre a Silvia e Lola, tra gli insegnanti si uniranno anche Luiso e Sira, che dovranno fare i conti con le divergenze relazionali della nuova generazione. Dopo 17 anni dall’ultima puntata di Paso Adelante, sono confermati i ritorni di Beatriz Luengo (Lola), Miguel Angel Munoz (Rober) e Monica Cruz (Silvia). Alla veneranda età di 87 anni, inoltre, torna anche Carmen Arranz per riprendere il ruolo di Lola Herrera, la direttrice della scuola. Tra i volti nuovi, invece, ecco Lucas Velasco e Marta Guerras nei panni dei nuovi insegnati Luiso e Sira pocanzi citati. Per quanto concerne gli alunni, invece, troviamo i giovani attori Claudia Laschispa, Quique Gonzalez, Monica Mara, Marc Betriu, Karina Soro, Alex Medina, Marc Soler, Almudena Salort e Nuno Gallego.

Paso Adelante, com'erano e come sono oggi gli attori della serie Paso Adelante è stata una delle serie televisive più popolari del Bel paese nel primo decennio del terzo millennio. Miguel Angel Munoz, Pablo Puyol, Monica Cruz, Beatriz Lungo e Silvia Marty hanno conquistato il pubblico italiano, sfoglia la gallery e scopri come sono oggi i protagonisti del cast. Paso Adelante ha raccontato la storia di un gruppo di ragazzi iscritti alla più importante scuola di ballo, canto e recitazione di Madrid La serie ha avuto in totale di sei stagioni Paso Adelante ha dato anche vita al gruppo UPA DANCE

UPA Next è una produzione originale di Atresmedia Television in collaborazione con Globomedia. La serie tv è diretta da Lucas Gil e Sandra Gallego e vede Laura Fez, Montse Garcia, Javier Pons, Espeso e lo stesso Lucas Gil come produttori esecutivi. Emilio Diez è produttore co-esecutivo, mentre Toni Espinosa è stato scelto per coordinare le coreografie. Infine, concludiamo ricordando che Paso Adelante, la serie tv andata in onda agli inizi degli anni 2000, ha ospitato anche alcuni grandi artisti della musica come per esempio Tiziano Ferro.