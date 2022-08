Morto Richard Roat, attore di Dallas e Friends

La carriera di Richard Roat

L’attore era nato il 3 luglio 1933 ad Hartford. Il suo primo ruolo importante è stato quello del dottor Jerry Chandler in The Doctors, soap opera della NBC risalente al 1962. Ha interpretato tale personaggio per oltre 170 episodi. Nel 1965 ha partecipato a un episodio di The Fugitive, poi in seguito è apparso in diverse serie tv negli anni ‘70 come Hawaii Five-O, The Mary Tyler Moore Show, Columbo, Cannon, Kojak, The Bob Newhart Show, Police Story, Vega$, Fantasy Island, Happy Days, Charlie's Angeles e Dallas. Al cinema, ha ottenuto piccoli ruoli in alcuni film come Westworld (dal quale è stata tratta una recente serie tv), American Hot Wax e Corvette Summer. Ha recitato accanto a Eva Gabor, Robert Hays e un giovane Jay Leno nel telefilm del 1978 intitolato Almost Heaven. Robert Roat è ricordato dai suoi fan anche per aver preso parte a una puntata di The Package nel 1998 e di Friends nel 2000.