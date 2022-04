Bridgerton 2, serie in lingua inglese più vista di sempre su Netflix

Bridgerton 2 supera i numeri della prima stagione. La seconda, infatti, si colloca al primo posto come serie tv in lingua inglese più vista di sempre su Netflix Condividi

Basata sui romanzi della scrittrice Julia Quinn, Bridgerton è una serie tv andata in onda per la prima volta nel 2020 su Netflix (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). Gli 8 episodi della prima stagione sono ambientati in Inghilterra nei primi anni del 1800 e, come si evince dal nome, è incentrata sulla vita dei fratelli Bridgerton che, in ordine, sono: Daphne, Anthony, Benedict, Colin, Gregory, Eloise, Francesca e Hyacinth. Creata da Chris Van Dusen, con una produttrice d’eccezione come Shonda Rhimes (famosa per aver ideato Grey’s Anatomy), Bridgerton ha raccolto immediatamente un successo forse inimmaginabile con addirittura 82 milioni di visualizzazioni in meno di un mese, per la precisione 28 giorni. Un record, però, migliorato nel corso della seconda stagione, sempre di 8 episodi, in onda dallo scorso venerdì 25 marzo.

Bridgerton batte sé stessa nella seconda stagione approfondimento Bridgerton, trama e cosa sapere sulla stagione 2 della serie Netflix Attraverso un comunicato, l’emittente Netflix ha svelato alcuni incredibili numeri legati alla seconda stagione di Bridgerton. La serie tv, infatti, ha raggiunto addirittura le 627, 11 milioni di ore di visualizzazioni dal debutto del 25 marzo. Un risultato che la colloca al primo posto come serie tv in lingua inglese più vista su Netflix. Per far comprendere la grandezza di Bridgerton, basti pensare che la serie tv è nella Top 10 di quelle più seguite in ben 88 paesi diversi, praticamente mezzo mondo. Numeri che la consacrano e la fanno entrare di diritto nella storia delle serie tv, sebbene questo rappresenti “solo” un record per la lingua inglese ma non in senso assoluto. Infatti, la serie tv che ha avuto più visualizzazioni è quella coreana Squid Game, che ha superato il miliardo di ore di visione nei suoi primi 28 giorni (per la precisione 1,65 miliardi di ore) ed è la prima indiscussa in tal senso non in lingua inglese. Tornando a Bridgerton, comunque, l’enorme successo ha portato inevitabilmente al rinnovo ufficiale della serie tv, che vedremo su Netflix non solo per una terza ma anche per una quarta stagione.

Cast e trama di Bridgerton approfondimento Le migliori serie TV da vedere ad aprile 2022. FOTO Come accennato in precedenza, le vicende della serie tv ruotano attorno ai fratelli Bridgerton. La protagonista principale è Daphne Bridgerton, interpretata da Phoebe Dynevor, che nel corso della prima stagione, dopo alcune crisi, si sposerà con il duca di Hastings Simon Basset, che ha il volto di Regé-Jean Page. A seguire, abbiamo Anthony Bridgerton interpretato da Jonathan Bailey, che nel corso della seconda stagione svelerà apertamente il suo amore per Kate Sharma, la cui attrice è Simone Ashley. Chiudiamo ricordando gli altri interpreti della famiglia Bridgerton, ripartendo dalla vedova Violet Bridgerton, madre degli otto fratelli e interpretata da Ruth Gemmell. Florence Hunt è Hyacint Bridgerton (la più piccola), mentre Luke Newton presta il volto a Colin Bridgerton. Luke Thompson, invece, è Benedict Bridgerton, Claudia Jessie è Eloise Bridgerton, con la famiglia che viene completata da Gregory Bridgerton, interpretato da Will Tilston e da Francesca Bridgerton, che nella serie tv ha il volto di Ruby Stokes.