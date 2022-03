God of War, Amazon in trattative con PlayStation per una serie tv

Amazon sarebbe già in fase di trattative avanzate con Sony per ottenere i diritti per la realizzazione di una serie tv sul famoso videogame God of War

Era maggio 2021 quando Sony dichiarava che non era ancora giunto il momento per creare una serie TV ispirata al famoso God of War. A distanza di 10 mesi, sembra che il momento giusto sia finalmente giunto, per la gioia dei gamer più appassionati. Stando alle indiscrezioni pubblicate da Deadline, Amazon Prime Video sarebbe già in fase avanzata di trattativa con Sony. L’obiettivo? Ottenere finalmente i diritti per la realizzazione di una serie tv basata sulla saga dei videogame God of War.

God of War, come sarà l’adattamento firmato Amazon

Stando a quanto trapelato, l’adattamento del videogioco sarà guidato da Mark Fergus e Hawk Ostby, già creatori e produttori esecutivi della serie fantascientifica The Expanse, basata sull'omonima opera letteraria, scritta da Daniel Abraham e Ty Franck sotto lo pseudonimo di James S. A. Corey. Al loro fianco sarà presente Rafe Judkins, produttore esecutivo e showrunner della serie La Ruota del Tempo, basata sui romanzi fantasy scritti da Robert Jordan. A far parte della produzione, saranno anche Sony Pictures Television e PlayStation Productions, che collaborano a tutte le serie TV basate sui videogame PlayStation. Per ora le indiscrezioni sono limitate e per il momento non sono stati rilasciati commenti da Amazon o da Sony.

God of War, di cosa parla il videogioco firmato Sony

L’interesse mostrato da Amazon per il videogioco di casa Sony è giustificato dalla sua notorietà. God of War rappresenta infatti una delle saghe più amate, tanto da essere definito nel 2018 Game of the Year. La serie conta attualmente diversi capitoli, pubblicati da Sony Interactive Entertainment a partire dal 2005 per PlayStation. In totale troviamo cinque episodi principali, tre spin-off e un prequel finora realizzati. Protagonista della saga è Kratos, un guerriero spartano, che da solo o con il figlio Atreus si ritrova a vivere avventure legate alla mitologia greca e norrena. Ambientata sulla Terra nei tempi antichi, God of War racconta di un mondo abitato da divinità e creature mitologiche, diviso in regioni governate da dei locali. Ogni regione rappresenta una mitologia specifica ed è abitata dai personaggi e dalle creature legate alla suddetta mitologia. Se inizialmente la serie era ambientata nell’Antica Grecia, governata da Zeus affiancato dagli altri dei dell’Olimpo, dal 2018 God of War è ambientata in Scandinavia. A Midgard il governo è affidato alle divinità norrene, gli Aesir, guidati da Odino.

D’altronde già da tempo le saghe più amate dei videogiochi incontrano l’interesse di case di produzione di serie tv e film. Tra le ultime, troviamo The Last of Us, serie che non debutterà prima del 2023, il film di Ghost of Tsushima e Uncharted, da poco sbarcato al cinema.