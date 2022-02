Star Trek: Picard: Il trailer in italiano della stagione 2

Nella clip doppiata, le nuove spettacolari sequenze e i dialoghi del protagonista con l'amica di vecchia data Guinan che non sarà l'unico volto noto ad animare il nuovo ciclo di episodi Condividi

Manca poco meno di un mese al debutto della seconda stagione di Star Trek: Picard, la serie di fantascienza che mostra il seguito delle avventure di Jean-Luc Picard interpretato naturalmente da Patrick Stewart. La prima puntata sarà disponibile in streaming a partire dal 4 marzo su Amazon Prime Video, come recita il trailer doppiato in italiano diffuso suoi canali ufficiali della piattaforma. Le puntate saranno visibili anche su Sky Q e su Now tramite la app NOW Smart Stick.

Il trailer in italiano approfondimento Patrick Stewart, il Jean-Luc Picard di Star Trek compie 80 anni. FOTO Proseguono le avventure del leggendario Jean-Luc Picard cui è affidata la salvezza della Terra, pianeta insidiato da pericoli che ne minacciano la sopravvivenza. Picard è il protagonista della corsa contro il tempo che lo condurrà a combattere contro i vecchi e i nuovi nemici che incontrerà sulla sua strada. Nella seconda stagione gli spettatori assisterano a un entusiasmante viaggio nel passato che, già dalle prime sequenze del trailer, si annuncia senza respiro e ricco di trovate spettacolari. I fan dell'epopea apprezzeranno il ritorno sullo schermo di alcuni dei volti noti dello show, come John de Lancie, interprete di Q, personaggio dell'universo fantascientifico di Star Trek. A questi storici antagonisti si uniranno nuovi elementi minacciosi, come la regina Borg che avrà il volto dell'attrice Annie Wersching. Ma Picard non sarà solo nella sua battaglia e il trailer anticipa il ritorno di Whoopi Goldberg nei panni della confortante presenza di Guinan, l'amica di vecchia data che accompagnerà il protagonista nella conoscenza di un'ultima frontiera da esplorare.