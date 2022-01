Walt Disney Studios comunica ai fan e agli addetti ai lavori tutti gli aggiornamenti relativi alle produzioni future sempre con largo anticipo, ciò vale anche per Moana , prodotto destinato alla tv che sarà ufficialmente il sequel di Oceania , pellicola di successo uscita in sala nel 2016. Ad occuparsi della regia del nuovo show animato, David G. Derrick Jr. il cui nome è stato ufficialmente annunciato anche via social su Twitter e Instagram.

Il ritratto del regista David G. Derrick Jr. campeggia sui social dove è riportata anche una dichiarazione del professionista a proposito del nuovo incarico con gli studi di animazione Disney. “Lavorare su Oceania è stato un regalo a livello sia personale che professionale. Il film ha catturato e condiviso lo spirito della Polinesia con il mondo. Sono onorato di continuare la storia per celebrare le ricche e belle culture delle isole del Pacifico”, questa la dichiarazione di Derrick Jr. La serie musicale si occuperà delle nuove avventure dei personaggi del successo del 2016 riprendendo la storia da dove si era conclusa : protagonista, la giovane Vaiana, aka Moana (Moana è anche il titolo originale del film) che intraprende un'avventura attraverso l'oceano per salvare il suo popolo da una tremenda maledizione. Il nuovo titolo, stando all'annuncio ufficiale, sarà anche il primo ad essere lavorato presso i Walt Disney Animation Studios di Vancouver; la compagnia lo aveva annunciato tra i progetti da sviluppare già nel 2020: una volta svelato il regista, il lavoro può davvero cominciare e sarà pronto, secondo le previsioni, per il 2024.

Le voci originali di Oceania (2016)

David G. Derrick Jr., che ha esordito con la Dreamworks Animation, è un nome noto nell'ambiente Disney e la sua carriera si è avviata proprio nel 2016 in qualità di story artist per Oceania, il 56esimo classico d'animazione del celebre studio. Successivamente, ha collaborato agli storyboard di altri titoli di successo, Il Re Leone e Raya e l’ultimo drago, prima di entrare nel team di Encanto, uscito in Italia lo scorso novembre. Con la serie tv, Derrik Jr. si metterà alla prova come regista per la prima volta.

Nel cast vocale della versione originale di Oceania figuravano Dwayne “The Rock” Johnson, Temuera Morrison, Jermaine Clement, Nicolle Scherzinger e Alan Tudyk e Rachel House, nomi di un certo peso accanto alla voce dell'esordiente Auli’i Cravalho, voce di Vaiana. Non è chiaro se lo stesso cast sarà confermato anche per il nuovo show.