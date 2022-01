Il Meraviglioso Inverno di Topolino, il trailer della serie su Disney+

È uscito il video che ci offre in anteprima uno sguardo allo show in arrivo sulla piattaforma di streaming (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). Si tratta della seconda stagione della serie originale, “Il Meraviglioso Mondo di Topolino”, e questo nuovo capitolo sarà composto da quattro speciali che ruotano attorno al tema delle stagioni. Ecco quello dedicato all’inverno

Potete guardare il trailer ufficiale de Il Meraviglioso Inverno di Topolino nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.

Questo nuovo atto infatti prosegue il discorso incominciato dal primo capitolo della saga, ossia Il Meraviglioso Mondo di Topolino. La nuova stagione arriverà il 18 febbraio su Disney+ (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) e sarà composta da quattro speciali che ruotano attorno al tema delle stagioni. Inverno, primavera, estate e autunno saranno le “prime donne” dello show, affiancate chiaramente dalla prima donna numero uno (prima davvero) di casa Disney: non Minnie ma Mickey Mouse, chiaramente. Topolino ci accompagnerà mano per mano tra tante avventure tutte da ridere (e tutte da crescere).

Il Meraviglioso Inverno di Topolino



approfondimento

Mickey All Stars, Topolino visto da 47 autori diversi

Il Meraviglioso Inverno di Topolino - così come gli altri tre speciali di cui la seconda stagione dello show si compone - si rivolge non solo a un pubblico di under: il target comprende bambini, ex bambini, genitori, zii, nonni così come persone child free… Fan di qualsiasi età, insomma! Con o senza prole al seguito.



La serie è prodotta da Disney Television Animation e vede l’artista e regista Paul Rudish (vincitore di un Emmy Award) in qualità di executive producer e supervising director, assieme a Philip Cohen che è il produttore.

Christopher Willis, compositore dei cortometraggi di Topolino nominato all’Emmy Award, ha realizzato la colonna sonora anche per questa serie.