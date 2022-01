A casa tutti bene, le anticipazioni degli ultimi due episodi

Il 10 gennaio arrivano gli ultimi due episodi: appuntamento su Sky Serie dalle 21.15, in streaming su NOW e on demand su Sky. Al centro di questo attesissimo finale un mistero dal passato dei Ristuccia nascosto da decenni e tornato a galla per caso, che stravolgerà le vite di tutti i protagonisti Condividi

Un passato misterioso che ritorna Un matrimonio tanto atteso che non sarà il lieto evento sperato, una relazione extraconiugale che creerà più problemi del previsto, ma soprattutto un mistero dal passato dei Ristuccia nascosto da decenni e tornato a galla per caso, che stravolgerà le vite di tutti i protagonisti: è davvero ricchissimo di colpi di scena il gran finale di A CASA TUTTI BENE, la prima serie TV firmata da Gabriele Muccino, già rinnovata per una seconda stagione. Disponibile per tutti da lunedì 10 gennaio dalle 21.15 su Sky Serie e in streaming su NOW, grazie a extra, il programma fedeltà di Sky, per i clienti Sky da più di 3 anni il finale di stagione di A Casa Tutti Bene è già disponibile on demand nella sezione extra.

La canzone inedita di Jovanotti in versione integrale “A casa tutti bene”, la canzone inedita di Lorenzo “Jovanotti” Cherubini realizzata per una nuova collaborazione con l’amico Gabriele Muccino dopo il grandissimo successo di “Baciami ancora” e “L’estate addosso”, chiuderà l’ottavo e ultimo episodio finalmente nella sua versione integrale, dopo aver avuto modo di essere apprezzata in versione ridotta durante i titoli di testa di tutte le puntate. Il brano “A casa tutti bene” è disponibile dal 10 gennaio insieme alla colonna sonora originale in tutti i digital store ed è scritto, assieme a Jovanotti, dal maestro Paolo Buonvino, autore di tutte le musiche originali della serie.