His Dark Materials 3, foto della terza stagione

La fine del 2021 è un'occasione perfetta per cominciare a condividere materiale con le anteprime delle serie tv più attese della prossima stagione e cominciare l'anno con entusiasmo. HBO Max, in un video che comprende molti dei titoli di successo del suo catalogo, ha mostrato qualche scena della nuova stagione di “His Dark Materials”, terzo ed ultimo ciclo di episodi in onda in Italia su Sky. Su Twitter e Instagram, intanto, sono comparse quattro foto inedite con i personaggi principali. In attesa dell'annuncio delle date d'uscita delle nuove puntate, gli spettatori possono recuperare tutti gli episodi della serie anglo-statunitense visibili dal 2019 su Sky.