La ragazza di Oslo, cosa sapere sulla serie tv Netflix

La ragazza di Oslo: la trama

approfondimento

Uno scambio di ostaggi e una ragazza da salvare, un affare di stato che sfocia in una vicenda molto personale. “La ragazza di Oslo” parte dal rapimento di Pia, l'attrice Andrea Berntzen, figlia del diplomatico norvegese Alex, l'attrice Anneke von der Lippe: quest'ultima si metterà in gioco in prima linea per salvare la ragazza. Pia, partita senza avere informato la famiglia, viene rapita dai terroristi del gruppo IS che promettono il rilascio della ragazza, rapita insieme ad altri ostaggi, in cambio di dodici prigionieri israeliani, pertinenza del governo norvegese. Alex, allora, si mette in viaggio per il Medio Oriente dove farà leva su alcune conoscenze personali per trattare la liberazione della figlia ma a quel punto emergeranno alcune vicende del suo passato.



Una co-produzione israelo-norvegese

Composto da dieci episodi di circa trenta minuti ciascuno, “La ragazza di Oslo”, titolo italiano di “What Happened in Oslo”, è una produzione realizzata da Netflix e dal broadcast israeliano HOT. Girato sia in Norvegia che in Medio Oriente, nelle città di Oslo, Eidsvoll, Tel Aviv, Gerusalemme ed Eilat, sul Mar Morto, offre, oltre agli interessanti spunti della trama, la possibilità per gli spettatori di compiere un emozionante viaggio tra paesaggi insoliti per il grande e per il piccolo schermo.

La serie tv è creata da Kyrre Holm Johannessen e Ronit Weiss-Berkowitz e diretta da Uri Barbash e Stian Kristiansen ed è approdata in streaming su Netflix dopo essere stata trasmessa lo scorso aprile in Norvegia su TV2 e sul canale Hot di Israele. Star della produzione, la cinquantasettenne attrice norvegese Anneke von der Lippe, la prima interprete di un paese nordico a vincere un premio internazionale, l'International Emmy Award conquistato nel 2015 per il dramma giallo norvegese a puntate “Øyevitne” scritto e diretto da Jarl Emsell Larsen. Nel cast, anch'esso riflesso delle diverse realtà nazionali che hanno partecipato alla realizzazione del prodotto, anche gli attori Amos Tamam, Raida Adon, Shadi Mar’i e Daniel Litman.